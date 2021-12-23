Yunanistan´a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan´a kaçmak isteyen 2 FETÖ şüphelisi yakalanarak, gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, İpsala´da 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan M.C. ve Y.C.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Kimlik kontrolü yapılan şüphelilerin FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL

2021-12-23 12:47:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.