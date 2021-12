Bulgar turistlere Edirne'de 'leva' şoku

Gurbet GÖKÇEOlgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)BULGARİSTAN'dan döviz kurlarının yükselmesiyle birlikte akın akın Edirne'ye alışverişe gelen turistler, para birimleri levanın yarı yarıya düşmesi üzerine şaşkınlık yaşadı. Kurdaki ani düşüşe şaşırdıklarını belirten Bulgar turistler, bu yüzden fiyatların daha önceye göre pahalı geldiğini belirterek, ona göre alışveriş yaptıklarını söyledi.

Türkiye'de döviz kurlarının artmasıyla birlikte, alışveriş yapmak için komşu Bulgaristan'dan turistler, Edirne'ye akın etti. Hafta içinde 7-8 bin, hafta sonlarında ise yaklaşık 12 bin Bulgar kente geldi. İğneden ipliğe her şeyi satın alıp götüren Bulgar turistler, bu hafta döviz kurundaki sert düşüşle birlikte adeta şoke oldu. Geçen hafta 10 liraya kadar çıkan leva, bu hafta 6 liraya düştü. Bu nedenle bir süredir Edirne'de cuma günleri kurulan Ulus Pazarı'nı dolduran Bulgar turistlerin sayısında da ciddi oranda azalma olduğu görüldü. Pazar esnafı geçen haftaya göre bugün gelenlerin yarı yarıya azaldığını ve satışlarının da yüzde 50 oranında düştüğünü söyledi. Bulgar turistler de levanın düşmesiyle birlikte almayı planladıkları ürünleri alamadıklarını dile getirdi.

'BU KADAR DÜŞÜŞ BEKLEMİYORDUK'

Bulgaristan'ın Kırcaali kentinden gelen soydaşlardan Mustafa Şakir, levanın düşmesiyle birlikte artık pazarın kendilerine pahalı geldiğini belirterek, "Artık pazar pahalı. Bu hafta fiyatlar çok yükseldi. Gidiş geliş bize artık uymuyor. Bizim leva artık gelişte düştüğü için burası pahalı gelmeye başladı. Bu kadar düşmesini beklemiyorduk levanın düşmesini. Aniden oldu. Çok şey almayı düşünmüyoruz, çünkü her şey pahalılaşmış" dedi.

Filibe'den gelen Sevcan Mehmet, "Bu kadar düşüş beklemiyorduk ama bir yandan düşmesi daha iyi oldu Türkiye için. Bizim için ise pek bir farkı yok, fiyatlar aynı. Leva yükselince buradaki fiyatlar da yükseliyor, düşünce burada da düşüyor. Bu kadar sert bir düşüş beklemiyorduk. Hafta sonu olduğu için böyle, pazartesi yükselebilir diye düşünüyorum. Önceki hafta 100200 euro ile gelirdik, ona göre alışveriş yapardık, bu sefer yine aynı parayla geldik ama fiyatlar daha yüksek" dedi.

'YÜZDE 40 AZALMA VAR'

Pazar esnafından Kadir Çevik, geçen haftaya göre cirolarında azalma olduğunu belirterek, "Geçen haftaya göre yüzde 40'lık bir azalma var diyebilirim. Özellikle öğle saatlerinde ciromuz 56 bin lira iken şu anda 2-3 bin lira civarında. Yani akşamki ciromuzda da büyük bir azalma yaşanabilir. Bu kurdaki azalmadan dolayı, 10 lira olan leva, 5,56 liraya gerileyince bu tür bir azalma oldu. Bugün yerel müşterilerimiz biraz daha baskın, Bulgar müşterilerimizin azlığından dolayı yerel müşterilerimiz daha çoğunlukta. Geçen haftaki müşterilerimizin yüzde 8590'ı Bulgar idi. Aldıkları ürünleri genelde toptan alıyorlardı, adedine bakmadan. Bu da bize büyük bir kazanç sağlıyordu. Ama kurun inmesiyle kazancımızda da biraz azalma oldu" ifadelerini kullandı.

Esnaftan Ramazan Korucu, "Şu anda hiç yok, işler azaldı. Çakılmış durumda. Tezgah parasını çıkaramıyoruz. Geçen hafta leva 10 liraya kadar çıkmıştı, bu hafta düşük olduğu için işler geçen hafta gibi değil. Dövizin düşmesiyle bizim işlerimiz de bir nebze bu yönde sekteye uğradı" ifadelerini kullandı.

Pazar esnafı Vehbi Eroğlu ise, "Yüzde 50 düşüş var ciromuzda. Zaten bize 100 kişi geliyorsa 1-2 tanesi yerli, geri kalanı hep Bulgar'dı. Şu anda leva düştü ve almamaya başladılar. Artık gelen de yok, pazarın boşluğuna bakar mısınız. Biz sabahın 6'sında tezgah açar açmaz siftah yapıyorduk, şu an neredeyse akşama geldi 2 bin 2 bin 500 lira para almadık. Ben bu kadar sert düşeceğini beklemiyordum dövizin, biz de şoktayız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Gurbet GÖKÇE-Olgay GÜLER

2021-12-24 15:44:22



