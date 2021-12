Bulgaristan'daki direnişin sembolü Türkan bebek, Edirne'de dualarla anıldı

Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)BULGARİSTAN'ın Kırcaali şehrinde 17 aylıkken annesinin kucağında şehit düşerek totaliter rejim döneminde direnişin sembolü haline gelen 'Türkan bebek' olarak anılan Türkan Feyzullah, öldürülmesinin 37'nci yıl dönümünde Edirne'deki anıtı önünde anıldı. Bulgaristan'da çok sayıda soydaşın katıldığı törende, soydaş öğrencilerin Türkan bebek anısına okuduğu şiirler duygu dolu anlar yaşattı.

Bulgaristan'da 1984'te uygulanan zorunlu asimilasyon girişimine karşı Kırcaali'nin Kırkova ilçesine Mogilyane köyünde düzenlenen protesto yürüyüşü sırasında annesinin kucağında 17 aylıkken Bulgar askerleri tarafından vurularak öldürülen Türkan Feyzullah, Edirne'de adını taşıyan parkta anıldı. Asimilasyonun 37'nci yıl dönümü dolayısıyla Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile Edirne Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen tören Eski Göçmen Evleri olarak adlandırılan bölgede Türkan Bebeğin adını taşıyan parkta düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Ali Uysal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Hak ve Özgürlükler Partisi Kırcaali Milletvekili Bayram Bayram, Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, Balkan Türkleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Macit Mutlu, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

'TÜRKAN BEBEK, BASKILARIN VE ACILARIN SEMBOLÜ OLDU'

Anıta çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Vali Yardımcısı Ali Uysal, Türkan bebeği ve hayatını kaybeden soydaşları saygı ve rahmetle andıklarını söyledi. Uysal, "300 binin üzerinde soydaşımız topraklarını terk etmek zorunda bırakılmış ve ana vatan Türkiye'ye sığınmıştır. Türkan bebek bu baskıların ve o dönemde çekilen bütün acıların sembolü olmuştur. O dönemde Türkiye şimdiki gibi güçlü olsaydı, burnumuzun dibindeki soydaşlarımıza bu zulüm baskılar yapılabilir miydi? Bırakın yapılmasını bence düşünülemezdi bile. Artık Türkiye, eski Türkiye değildir. Türkiye başta askeri, ekonomik, sosyo-kültürel, sağlı ve her alanda bölgesel büyük bir güçtür" dedi.

'37 YILDIR HER GÜN NASIL DİRENDİĞİNİ YAŞIYORUZ'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da, 37 yıldır her gün muhacirlerin dili, dini ve birlikteliği için nasıl direndiklerini bir kez daha yaşadıklarını belirterek, "Ülkedeki en büyük azınlık olan Türklere karşı başlatılan örtülü asimilasyonun soykırımın, soykırım denemelerinin 37'nci yılında 26 Aralık 1984´de Kırcaali´de şehit edilen Türkan Bebeği anmak için bir kez daha toplandık. Soydaşlarımızın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk´ün ifadesiyle `muhacirler kaybedilmiş toprakların aziz hatıralarıdır´ dediği o muhacirlerin dili, dini ve birlikteliği için her şeye rağmen canı pahasına nasıl direndiğini ve bunlardan vazgeçmediğini de 35 yıldır her gün bir kez daha yaşıyoruz" diye konuştu.

'30 YILDIR İNSANIMIZ MAHKEMEDE OYALANIYOR'

Aradan geçen onca yılın ardından halen kimsenin ceza almamasına vurgu yapan Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri Mutlu da, "Bizler için Balkanlardaki şehitlerimiz çok önemli. Hem Bulgaristan´da asimilasyon sürecinde yaşanan olaylarda şehit düşenlerimiz, Bosna´da şehit düşenlerimiz anılıyor. Bu kadar yıl geçmesine rağmen Bulgaristan da yönetenlerden bir kişi hala ceza almamış durumda. Mahkemeler tarafından bizim insanımız 30 yıldır oyalanıyor. Bundan sonra umarım Bulgaristan mahkemeleri bu süreci onaylar. Bizim insanımız orada mahkemelerde bir sonuç alamazsa Avrupa insan hakları mahkemesine başvuracaktır" şeklinde konuştu.

Türkan bebek ve şehitler için dua edilmesinden sonra protokol üyeleri ve vatandaşlar, Türkan Feyzullah'ın anısına yaptırılan anıta karanfil bıraktı.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER

2021-12-24



