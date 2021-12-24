Bulgaristan'daki direnişin sembolü Türkan bebek, Edirne'de dualarla anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bulgaristan'daki direnişin sembolü Türkan bebek, Edirne'de dualarla anıldı

DHA

Bulgaristan'daki direnişin sembolü Türkan bebek, Edirne'de dualarla anıldı


Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)BULGARİSTAN'ın Kırcaali şehrinde 17 aylıkken annesinin kucağında şehit düşerek totaliter rejim döneminde direnişin sembolü haline gelen 'Türkan bebek' olarak anılan Türkan Feyzullah, öldürülmesinin 37'nci yıl dönümünde Edirne'deki anıtı önünde anıldı. Bulgaristan'da çok sayıda soydaşın katıldığı törende, soydaş öğrencilerin Türkan bebek anısına okuduğu şiirler duygu dolu anlar yaşattı.
Bulgaristan'da 1984'te uygulanan zorunlu asimilasyon girişimine karşı Kırcaali'nin Kırkova ilçesine Mogilyane köyünde düzenlenen protesto yürüyüşü sırasında annesinin kucağında 17 aylıkken Bulgar askerleri tarafından vurularak öldürülen Türkan Feyzullah, Edirne'de adını taşıyan parkta anıldı. Asimilasyonun 37'nci yıl dönümü dolayısıyla Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği ile Edirne Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen tören Eski Göçmen Evleri olarak adlandırılan bölgede Türkan Bebeğin adını taşıyan parkta düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Ali Uysal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Hak ve Özgürlükler Partisi Kırcaali Milletvekili Bayram Bayram, Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, Balkan Türkleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Macit Mutlu, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.
'TÜRKAN BEBEK, BASKILARIN VE ACILARIN SEMBOLÜ OLDU'
Anıta çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Törende konuşan Vali Yardımcısı Ali Uysal, Türkan bebeği ve hayatını kaybeden soydaşları saygı ve rahmetle andıklarını söyledi. Uysal, "300 binin üzerinde soydaşımız topraklarını terk etmek zorunda bırakılmış ve ana vatan Türkiye'ye sığınmıştır. Türkan bebek bu baskıların ve o dönemde çekilen bütün acıların sembolü olmuştur. O dönemde Türkiye şimdiki gibi güçlü olsaydı, burnumuzun dibindeki soydaşlarımıza bu zulüm baskılar yapılabilir miydi? Bırakın yapılmasını bence düşünülemezdi bile. Artık Türkiye, eski Türkiye değildir. Türkiye başta askeri, ekonomik, sosyo-kültürel, sağlı ve her alanda bölgesel büyük bir güçtür" dedi.
'37 YILDIR HER GÜN NASIL DİRENDİĞİNİ YAŞIYORUZ'
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da, 37 yıldır her gün muhacirlerin dili, dini ve birlikteliği için nasıl direndiklerini bir kez daha yaşadıklarını belirterek, "Ülkedeki en büyük azınlık olan Türklere karşı başlatılan örtülü asimilasyonun soykırımın, soykırım denemelerinin 37'nci yılında 26 Aralık 1984´de Kırcaali´de şehit edilen Türkan Bebeği anmak için bir kez daha toplandık. Soydaşlarımızın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk´ün ifadesiyle `muhacirler kaybedilmiş toprakların aziz hatıralarıdır´ dediği o muhacirlerin dili, dini ve birlikteliği için her şeye rağmen canı pahasına nasıl direndiğini ve bunlardan vazgeçmediğini de 35 yıldır her gün bir kez daha yaşıyoruz" diye konuştu.
'30 YILDIR İNSANIMIZ MAHKEMEDE OYALANIYOR'
Aradan geçen onca yılın ardından halen kimsenin ceza almamasına vurgu yapan Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri Mutlu da, "Bizler için Balkanlardaki şehitlerimiz çok önemli. Hem Bulgaristan´da asimilasyon sürecinde yaşanan olaylarda şehit düşenlerimiz, Bosna´da şehit düşenlerimiz anılıyor. Bu kadar yıl geçmesine rağmen Bulgaristan da yönetenlerden bir kişi hala ceza almamış durumda. Mahkemeler tarafından bizim insanımız 30 yıldır oyalanıyor. Bundan sonra umarım Bulgaristan mahkemeleri bu süreci onaylar. Bizim insanımız orada mahkemelerde bir sonuç alamazsa Avrupa insan hakları mahkemesine başvuracaktır" şeklinde konuştu.
Türkan bebek ve şehitler için dua edilmesinden sonra protokol üyeleri ve vatandaşlar, Türkan Feyzullah'ın anısına yaptırılan anıta karanfil bıraktı.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2021-12-24 16:32:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bulgar turistlere Edirne'de 'leva' şoku
YEREL HABERLER Bulgar turistlere Edirne'de 'leva' şoku
Levanın düştüğünü gören Bulgarlar şok yaşadı: “Bunu beklemiyorduk”
YEREL HABERLER Levanın düştüğünü gören Bulgarlar şok yaşadı: “Bunu ...
Buzlanan yolda kayan araç bahçe duvarına daldı
YEREL HABERLER Buzlanan yolda kayan araç bahçe duvarına daldı
Kavşakta iki araç çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kavşakta iki araç çarpıştı: 2 yaralı
Keşanlı Kıbrıs Gazisi askeri törenle defnedildi
YEREL HABERLER Keşanlı Kıbrıs Gazisi askeri törenle defnedildi
Köylüler karar aldı 'gönüllü karantina' uyguluyorlar Vakaların artığı o köylerde 'gönüllü karantina'
YEREL HABERLER Köylüler karar aldı 'gönüllü karantina' ...
Kömürlüğe yapılan operasyonda 117 şişe kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Kömürlüğe yapılan operasyonda 117 şişe kaçak içki ele ...
Yunanistan´a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan´a kaçmaya çalışan 2 FETÖ şüphelisi ...
Edirne buz tuttu, süs havuzları dondu
YEREL HABERLER Edirne buz tuttu, süs havuzları dondu
Edirne'de köylüler kendi karantinalarını uyguluyor; düğün ve mevlit yasak
YEREL HABERLER Edirne'de köylüler kendi karantinalarını uyguluyor; ...
Selimiye’de Horasan harcı kullanılacak Selimiye Camii geçmiş yıllardan kalan çimento sıvalardan arındırılacak
YEREL HABERLER Selimiye’de Horasan harcı kullanılacak Selimiye Camii ...
Keşan'da 150 polisle asayiş uygulaması: 7 gözaltı Keşan’da dedektör köpeği destekli genel asayiş uygulaması
YEREL HABERLER Keşan'da 150 polisle asayiş uygulaması: 7 ...
Kanamaları erken durduran formül bulundu Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi kanamaları durduran formül buldu
YEREL HABERLER Kanamaları erken durduran formül bulundu Trakya ...
Trenin çarptığı adam hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Trenin çarptığı adam hastanede hayatını kaybetti
Edirne’nin Turizm Elçisi Dinar’a teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Edirne’nin Turizm Elçisi Dinar’a teşekkür belgesi
Su korkusunu yenmek için yüzmeye başladı, Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Su korkusunu yenmek için yüzmeye başladı, Türkiye ...
Edirne’de trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı
YEREL HABERLER Edirne’de trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı
Trakya Üniversitesi'nde uluslararası öğrencilerle toplantı
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi'nde uluslararası öğrencilerle ...
Tunca Nehri'nde kadın cesedi bulundu
YEREL HABERLER Tunca Nehri'nde kadın cesedi bulundu
Enez Ayasofya Camii ibadete açılıyor
YEREL HABERLER Enez Ayasofya Camii ibadete açılıyor
Sınırda donarak öldüğü değerlendirilen erkeğe ait ceset bulundu
YEREL HABERLER Sınırda donarak öldüğü değerlendirilen erkeğe ait ...
Su korkusunu yenmek için yüzmeye başladı, Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Su korkusunu yenmek için yüzmeye başladı, Türkiye ...
Can çekişen atı ölüme terk etmeyip 'insanlık ölmemiş' dedirttiler
YEREL HABERLER Can çekişen atı ölüme terk etmeyip 'insanlık ölmemiş' ...
Su korkusunu yenmek için yüzmeye başladı, Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Su korkusunu yenmek için yüzmeye başladı, Türkiye ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.