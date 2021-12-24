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Edirne'nin Ayasofyası, 56 yıl sonra ibadete açıldı

DHA

Edirne'nin Ayasofyası, 56 yıl sonra ibadete açıldı


Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/ ENEZ (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Ayasofyası olarak adlandırılan, Fatih Sultan Mehmet'in fethinin ardından 1455 yılında kiliseden camiye çevrilen Fatih Cami, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore ve onarımı yapılıp, 56 yılın ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cuma namazıyla ibadete açıldı.
Edirne'nin Enez ilçesinde, 12'nci yüzyıldan kaldığı belirtilen Enez Kalesi içinde bulunan Ayasofya kilisesi, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in fethinden sonra 1455 yılında camiye çevrildi. Yapı, bölgedeki depremlerden gördüğü zararın ardından 1965 yılında kullanılmaz hale geldi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, yıkılan caminin onarımı için 2015 yılında çalışma başlattı ve 6 yıl aranın ardından Ayasofya Camisi, restore ve onarımı tamamlandı. Yapımı tamamlanan Ayasofya Cami, 56 yıldan sonra; Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy ile kurum müdürleri ve vatandaşların katılımıyla kılınan cuma namazının ardından ibadete açıldı.
CUMA NAMAZINI ERBAŞ KILDIRDI
Caminin açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaklaşık 400 kişinin aynı anda ibadet ettiği camide 56 yıl aranın ardından ilk namazı kıldırdırdı. Erbaş , Ayasofya Camisi'nde bir araya gelmenin mutluluk verdiğini belirterek, "Bugün burada, bu güzel kubbenin altında, hep birlikte toplandık ve geçen yıl İstanbul Ayasofya Camisi'nin açılışından sonra, bugün de burada Edirne Enez Ayasofya Camisi'nin açılışında bir aradayız. 56 yıl boyunca cemaatinden uzak kalmış olan Edirne Enez Ayasofya Camisi, yeniden cemaatine kavuştu. Ezanlarından 56 yıl boyunca mahrum kalmış olan minareler, ezanlarına kavuştu. İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'na koyduğu şu mısralar ne kadar önemli ve bugün Edirne Enez Ayasofya Camisi'ni açarken yeniden hatırladığımız bu mısralarda ne diyordu, 'Ruhumun senden ilahi, şudur ancak emeli, değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli; bu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli'. Yurdumuzun üzerinde bütün minarelerimizde ezanlar devam edeceği gibi işte bu güzel camimizin Enez Ayasofya Camimizin minarelerinden ezanlar da ebedi olarak devam edecektir, inşallah. Camilerimiz, Müslümanların kendilerini rahmetle, merhamet sıcaklığıyla içinde topladığı, Rabbimizin en güzel mekanlarıdır. Rabbimizin rızasına uygun olarak zamanımızı geçirdiğimiz en güzel mekanlarımızdır. Çünkü camilerimizde Rabbimize secde ediyoruz. Ona rüku ediyoruz. Kurtuluş namazdadır, kurtuluş ibadettedir, kurtuluş camilere gitmektedir. Namaz ve ezan, bize bunu hatırlatıyor" diye konuştu.
Kılınan namazın ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve beraberindekiler, açılış için cami bahçesine geçti. Erbaş, açılışta yaptığı konuşmasında, "Selçuklu, Osmanlı ve bugün Cumhuriyet Türkiyesi'nde her beldemizde, her şehrimizde, her köyümüzde camilerimiz var. 90 bin camimizle hem insanlarımızın ibadetlerini yapmaları, hem de din eğitimi noktasında büyük bir gayretin içerisindeyiz. Camilerimiz minarelerimiz bizim kamu senetlerimizdir. Şimdi burada Edirne Enez'de Ayasofya Camimizin yeniden ibadete açılışını gerçekleştiriyoruz. Cenabıhak hayırlı eylesin, hayırlara vesile eylesin. Ne güzel bir birliğimiz beraberliğimiz var ki kurumlar olarak hep beraber buradayız. Bir Ayasofya Camisi'ni daha açmış olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.
Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy da Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 2015'te başladıkları yaklaşık 6 yıl süren Ayasofya Camisi'nin çalışmalarına 15 milyon 500 bin TL bütçe ayırarak onarımını yaptıklarını söyledi. Konuşmaların ardından Ayasofya Camisi'nin açılışı, protokol üyelerinin kurdele kesiminin ardından yapıldı.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Enez Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2021-12-24 17:11:38

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