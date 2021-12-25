Yunanistan’ın şart koşmasının ardından, Yunan misafirler için Keşan’da PCR Test Birimi kuruldu

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Yunanistan'ın ülke girişlerinde PCR testini zorunlu kılmasının ardından Devlet Hastanesi bünyesinde PCR test birimi oluşturuldu. Uygulama kapsamında hem alışveriş yapmak üzere ülkeye giren Yunan vatandaşlarına, hem de alışveriş yaptıkları ilçe esnafına katkı sağlanması amaçlandı.

Yunanistan’da Kovid19’un yayılmasını önlemek amacıyla alınan kararlar kapsamında, 19 Aralık itibariyle Yunanistan'a diğer ülkelerden gelecek yolculardan 48 saatlik negatif PCR testi ibraz etmeleri şartı getirildi. Yürürlüğe giren uygulamaya Türkiye'den alışveriş yapıp ülkelerine geri dönenler de dahil oldu.

PCR zorunluğunun ardından, Keşan'da Yunanistan'dan alışveriş yapmak için gelen misafirlere kolaylık sağlamak adına Keşan Devlet Hastanesi'nde PCR testi birimi kuruldu. Uygulama kapsamında şehre giren tur otobüsleri ve şahsi araçlar sabahın erken saatlerinde hastaneye yönlendirilirken, burada test örneği veren turistler gün içinde sonuçlarını almak üzere tekrar şehir içinde alışverişlerine döndü.

Konu hakkında açıklama yapan AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Keşanlı esnafların ekonomisine katkı sağlamak için bu şekilde bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, "Keşan Devlet Hastanemiz de Yunanistan'dan gelen vatandaşların geri dönüşlerinde PCR testi istemesiyle bir birim kurduk. Burada gelen misafirlerimiz, PCR testi olacaklar. Yunanistan'ın Türkiye'ye gelen vatandaşlarından yurda geri dönerken istediği PCR testi için kolaylık sağlıyoruz. Keşan Devlet Hastanesi Yönetimine verdiği destek için şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Kılınç ile birlikte, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Keşan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Recep Vural tarafından çalışmalar yerinde incelendi. Test için sıraya giren bazı Yunan vatandaşları ise günübirlik çıktıkları ülkelerine dönerken kendilerinden PCR testi istenmesine anlam veremediklerini söyledi.

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