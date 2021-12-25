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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne’de öğrencilere farkındalık eğitimi

İHA

Edirne’de öğrencilere farkındalık eğitimi

Güvenli İnternet Projesi kapsamında Yeşilay Koordinesinde Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile Edirne Selimiye İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerine “Teknoloji Bağımlılığı, Güvenli İnternet, Siber Suçlar” konularında eğitim verildi.
Program, Edirne Selimiye İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Fatih Ot’un açılış konuşması ile başladı. Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar ile Mücadele Birimi ve Edirne Yeşilay Şubesinde görevli uzman personel ile Polis Memuru Murat Şahin ve okul öğretmenlerinden Emrah Ceylan tarafından “Teknoloji Bağımlılığı, Güvenli İnternet ve Siber Suçlar” konularında eğitim öğrencilere aktarıldı.
Eğitimin yapıldığı salonda Edirne Yeşilay Şubesi tarafından, Bağımlılıklar ile Mücadele kapsamında ödül almış karikatürler sergilendi, stant açıldı. Konu ile ilgili el ilanı afiş ve broşürler öğrencilere dağıtıldı.
Gerçekleştirilen Eğitime, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bölge Koordinatörü ve aynı Zamanda Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sebahattin Bilgiç, Edirne Yeşilay Şubesi Başkanı ve aynı zamanda Edirne İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Müzekkâ Bayrak, Edirne Yeşilay Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Yence, Okul İdaresi, Görevli Öğretmenler ve Öğrenciler katılım sağladı.
Güvenli İnternet konusu kapsamında eğitimler, il merkezindeki diğer okullarda da belirli tarihlerde verilmeye devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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