Edirne’de 3 üniversite ve 3 ülke sanat için bir araya geldi

Trakya Üniversitesi, Türkiye, Kuzey Makedonya ve Sırbistan’dan üniversite öğrencilerine ait eserlerden oluşan sergi, Güzel Sanatlar Fakültesi Fuayesi’nde sanatseverlerle buluştu.

Türkiye’den Trakya Üniversitesi, Kuzey Makedonya’dan Uluslararası Balkan Üniversitesi ve Sırbistan’dan Uluslararası Novi Pazar Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen “3 Üniversite, 3 Ülke Beraber Uluslararası Öğrenci Sergisi” açıldı. Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Güzel Sanatlar Fakültesi Fuayesi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulan sergide, üç farklı ülke ve üniversiteden 60 öğrencinin eseri yer alıyor. Türkiye’de ilk kez açılan sergi Şubat ayında Üsküp’te, Nisan ayında ise Novi Pazar’da sanatseverlerle buluşacak.

Baskı resim, desen, fotoğraf, grafik tasarım ve resim gibi çalışmalardan oluşan serginin açılışına Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Uluslararası Novi Pazar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehim Huskovic, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, Uluslararası Balkan Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dzemil Betkovic ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sergi açılışında konuşan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, Türkiye ve Balkanlar’dan üç üniversite iş birliğiyle bir sanat etkinliğine imza atmak istediklerini belirterek “Trakya Üniversitesi, Uluslararası Balkan Üniversitesi ve Uluslararası Novi Pazar Üniversitesi ortaklığıyla düzenlenen ve bu üniversitelerden öğrencilerin çalışmalarından oluşan sergimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Üniversitemiz ev sahipliğinde ilki gerçekleştirilen sergiyi, buranın ardından Kuzey Makedonya ve Sırbistan’a da taşıyacağız. Sergide her üniversiteden 20 öğrencinin, farklı tekniklerle oluşturduğu eserler yer alıyor. Serginin, öğrencilerin birbiriyle etkileşim içinde olmaları ve ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi adına önemli ve anlamlı olduğunu düşünüyorum” dedi.

Uluslararası Balkan Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dzemil Betkovic de etkinliğe katılımlarından mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Projenin esas amacı, üç ülke ve üç üniversite arasındaki bağları kültürel ve sanatsal etkinliklerle kuvvetlendirmektir. Bu etkinlikle yalnızca öğrencilerin değil akademisyenlerin de birbiriyle bağları ve iletişimi gelişiyor. Çalışma alanlarımız ve kültürlerimiz birbirine benzediği için ilişkilerin gelecekte daha da artmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle Şubat ayında hepinizi Üsküp’e davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Uluslararası Novi Pazar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehim Huskovic ise, uzun yıllardır hem Balkanlar’da hem Türkiye’de çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, “Sancak bölgesi ile Türkiye arasındaki bağı korumak ve geliştirmek en önemli amacımız. Üniversitemiz, Trakya Üniversitesi kadar büyük olmasa da dünyanın en güzel üniversitelerinden biridir. Üç üniversitemizin organizasyonuyla oluşturulan bu sergi, sadece küçük bir başlangıç. Bu başlangıç sadece Avrupa’da değil, tüm dünyada sürecek” ifadelerini kullandı.

Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, çok değerli sanatçılar ve öğrencilerle örnek bir etkinlikte bir araya geldiklerini ifade ederek “Projeye destek olan hocalarımız ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu tür etkinliklerle ülkeler arasındaki ilişkiler ortak tarih, kültür ve kardeşlik temelinde daha da gelişiyor. Balkanlar bizim gönül coğrafyamız” dedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, serginin, Türkiye ile Balkanlar arasındaki kültürel bağların gelişmesine önemli katkı sunacağını dile getirerek, “Trakya Üniversitesi her zaman Balkanlar’a özel bir önem ve öncelik vermiş, attığı her adımda gönül coğrafyası Balkanlar’ı odağına almıştır. Serginin, Balkanlardaki tüm üniversiteler ile yakın ilişkiler içinde olmayı önemseyen Trakya Üniversitesinin bu misyonunu ve vizyonunu en güzel şekilde yansıttığını düşünüyorum. Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün başta olmak üzere bizlerle aynı hassasiyeti taşıyan ve bu anlamda önemli bir katkı sunan tüm hocalarımız ile Uluslararası Novi Pazar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehim Huskovic ve Uluslararası Balkan Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dzemil Betkovic hocamıza teşekkürlerimi sunuyorum. Trakya Üniversitesi olarak, Balkan üniversiteleri ile çeşitli iş birlikleri geliştirmek, derinleştirmek ve kuvvetlendirmek için kararlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz”

Açılış konuşmalarının ardından sergi alanı gezildi. Güzel Sanatlar Fakültesi Fuayesi’nde sergilenen eserler, 13 Ocak 2022 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

