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FETÖ üyesi vergi müfettişi Edirne’de yakalandı

İHA

FETÖ üyesi vergi müfettişi Edirne’de yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranması olan vergi müfettişi, Edirne’de yalanarak gözaltına alındı.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün “mahrem yapılanması”na yönelik yapılan çalışmalar sonucu KPSS çalışma evinde memur deşifresine ilişkin gerçekleştirilen soruşturma sonucu vergi müfettişi K.T. hakkında yakalama kararı verildi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli K.T.’nin işlemleri devam ediyor.

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