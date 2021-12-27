Keşan Belediye Başkanı'ndan, `Beyaz Masa´ isminin değiştirilmesini isteyen İmamoğlu´na tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Keşan Belediye Başkanı'ndan, `Beyaz Masa´ isminin değiştirilmesini isteyen İmamoğlu´na tepki

DHA

Keşan Belediye Başkanı'ndan, `Beyaz Masa´ isminin değiştirilmesini isteyen İmamoğlu´na tepki


Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçe Belediyesi 'Alo 153 Beyaz Masa' ismini; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) gelen `O Alo 153 Beyaz Masa bizim, o ismi kullanmayın. Yoksa hukuki haklarımızı kullanırız´ ihtarı üzerine '`Alo 153 Çözüm Masası´ olarak değiştirdi. İlçe Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu "Ekrem İmamoğlu, İstanbul´da yapacak iş bulamadı bizimle uğraşıyor" diyerek tepki gösterdi.
Keşan Belediyesi´nin `Alo 153 Beyaz Masa´ hattının ismi İstanbul Büyükşehir Belediyesi´nden gelen 'O bizim kullanmayın' yönündeki noter aracılığıyla bugün yapılan ihtarname üzerine `Alo 153 Çözüm Masası´ olarak değiştirildi. AK Parti'li Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, isim değişikliği konusunda belediyeye ihtarnamede bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu´na tepki gösterdi.
`HİÇBİR UYGULAMA BU ŞEKİLDE ENGELLENMEMELİ´
Helvacıoğlu, Keşan Belediyesi´nin CHP´li belediye olması halinde de böyle bir uyarının gelip gelmeyeceğini sorarak, "Ben bu tür bir uyarının CHP´li belediyeye gelmeyeceğini düşünüyorum. Biliyorsunuz ki sizlerin talep, öneri ve isteklerini hızlı bir şekilde çözmek amacıyla göreve geldiğimiz gibi Alo 153 Beyaz Masa´yı hayata geçirmiştik. Beyaz masamız; sizlerin memnuniyeti için 7/24 hizmet esasına göre başarılı çalışmalarını devam ettirdi. Hemşehrilerimizin hizmetlerimize daha kaliteli ve hızlı şekilde ulaşması amacıyla bugüne kadar `Beyaz Masa´ adıyla çalışmalarını sürdürdü. `Beyaz Masa´nın bu başarılı çalışmaları yaptığımız son ankette de görüldüğü gibi; sizler tarafından da yüzde 90´lık bir memnuniyet ile karşılandı. Bizler bu gelişmeler ile gururlanırken, İBB'den bizlere bir uyarı yazısı ulaştı. O yazıda bizlere diyorlar ki; `O Alo 153 Beyaz Masa bizim, o ismi kullanmayın. Yoksa hukuki haklarımızı kullanırız.´ Yani koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi işi gücü bırakmış, avukatları aracılığı ile işimizi engellemeye girişmiş. Ya şu gönderdiğiniz kağıda yazık, mürekkebe yazık, ödediğiniz posta parasına yazık. Amacı vatandaşa hizmet olan hiçbir uygulama bu şekilde engellenmemeli" diye konuştu.   
`SİYASI AKLA DÖNÜK BİR TAVIR VAR´
Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak çalıştıklarını ifade eden Helvacıoğlu, "Amacımız hizmeti engellemek değil önünü açmak olmalı. Üzülerek söylemek istiyorum ki, burada maalesef, siyasi akla dönük bir tavır var. Vatandaş nezdinde yanlış bir girişimde bulunulmuştur. Bu konuştuğum hiçbir şeyin, siyasi bir karşılığı yoktur. Bugünün çocuklarının, gençlerinin beklentilerini karşılamakla alakalıdır. Bizlerden hizmet bekleyenlerin umutları ile alakalıdır. Dillerinden hoşgörüyü, birlikteliği, halk için çalışmak gerekliliğini düşürmeyenlerin, aynı hoşgörüyü, aynı alakayı ve ilgiyi sadece dillerinde değil kalplerinde de yaşamalarını diliyoruz" ifadelerini kullandı.
`İMAMOĞLU BiZiMLE UĞRAŞMA, İSTANBUL İLE UĞRAŞ´
Helvacıoğlu, `Alo 153 Beyaz Masa´nın 1990'lı yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı yaptığı dönemde oluşturulmuş bir uygulama olduğunu dile getirerek, "Yani `Alo 153 Beyaz Masa´ çeyrek asırlık bir halkla ilişkiler başarısıdır. Keşan Belediyesi ve sizler arasında oluşan köprünün, `Beyaz Masa´ olan adını İstanbul Büyükşehir Belediyesi´nden gelen ihtar üzerine bugünden itibaren `Çözüm Masası´ olarak değiştirdik. 11 mahallemiz ve mücavir alanlarımızdan gelen her talebe çözüm üretmeye devam edeceğiz. Ekrem İmamoğlu, İstanbul´da yapacak iş bulamadı bizimle uğraşıyor. İmamoğlu bizimle uğraşma, İstanbul ile uğraş. Kısır çekişmelerin ve taş atmanın değil, taş üstüne taş koymanın peşinden hiç ayrılmayacağız" dedi.DHA-Politika Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-12-27 17:57:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne’de marketlere fahiş fiyat denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Edirne’de marketlere fahiş fiyat denetimi yapıldı
Edirne’ye alışveriş için gelen Bulgar vatandaşın aracı yandı
YEREL HABERLER Edirne’ye alışveriş için gelen Bulgar vatandaşın ...
Danıştay'dan Uzunköprü Karma OSB için yürütmeyi durdurma kararı
YEREL HABERLER Danıştay'dan Uzunköprü Karma OSB için yürütmeyi ...
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilim Kurulu asli üyeliğine seçildi
YEREL HABERLER Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin, Atatürk Kültür, Dil ve ...
FETÖ üyesi vergi müfettişi Edirne’de yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ üyesi vergi müfettişi Edirne’de yakalandı
Edirne’de 3 üniversite ve 3 ülke sanat için bir araya geldi
YEREL HABERLER Edirne’de 3 üniversite ve 3 ülke sanat için bir araya ...
Edirne’de “200. Yılında Mora İsyanı ve Yunanistan’ın Bağımsızlığı” konferansı düzenlendi
YEREL HABERLER Edirne’de “200. Yılında Mora İsyanı ve Yunanistan’ın ...
Edirne'de 'yılbaşı' temalı, ikinci el satış ve takas pazarı
YEREL HABERLER Edirne'de 'yılbaşı' temalı, ikinci el satış ve takas ...
Mimar Sinan’ın izinden gidilerek Selimiye’nin zemin ısıtması yapılacak
YEREL HABERLER Mimar Sinan’ın izinden gidilerek Selimiye’nin zemin ...
Edirne’de öğrencilere farkındalık eğitimi
YEREL HABERLER Edirne’de öğrencilere farkındalık eğitimi
Yunanistan’ın şart koşmasının ardından, Yunan misafirler için Keşan’da PCR Test Birimi kuruldu
YEREL HABERLER Yunanistan’ın şart koşmasının ardından, Yunan ...
Üniversiteliler, derste yaptığı etli pilavı arkadaşlarına ikram etti
YEREL HABERLER Üniversiteliler, derste yaptığı etli pilavı ...
Edirne’de aşı kuyruğu Hatırlatma dozuna ilgi arttı, aşı merkezlerinde uzun kuyruklar oluştu Hafta sonu da aşı merkezlerindeki yoğunluk sürüyor
YEREL HABERLER Edirne’de aşı kuyruğu Hatırlatma dozuna ilgi arttı, ...
Necatiye Köyiçi Deresi ıslah çalışmalarının yüzde 50’si tamamlandı
YEREL HABERLER Necatiye Köyiçi Deresi ıslah çalışmalarının yüzde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.