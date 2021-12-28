Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın, yarın sabahtan itibaren etkisini artırmasının beklendiği belirtildi.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, Trakya kesiminde devam eden yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde perşembe sabahına kadar kuvvetli (30-60 kg/m2) olmasının beklendiği kaydedildi. Olası ani sel ve su baskını ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2021-12-28 12:11:01
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.