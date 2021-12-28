"Edirnekâri" konferansı düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Edirnekâri" konferansı düzenlendi

İHA

"Edirnekâri" konferansı düzenlendi

Trakya Üniversitesinde, ilk defa Edirne’de ortaya çıkan ve Edirneli sanatçıların elinde büyük bir üne kavuşan “Edirnekâri” konferansı düzenlendi. Konferansa, kendine has icrasıyla kadim sanatın bugünlere ulaşmasında büyük katkısı olan, emekli öğretim üyesi Dr. Mehtap Cömert konuşmacı olarak katıldı.
Edirne’nin bilim, kültür ve sanat yaşamında önemli yer tutan konuların ele alındığı “Edirne Konferansları” devam ediyor. Trakya Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen konferansta adını doğduğu şehirden alan ve geleneksel el sanatının önemli örneklerinden biri olan “Edirnekâri” konuşuldu.
Trakya Üniversitesi Merkez Kütüphane Konferans Salonu’nda düzenlenen programın konuğu ise bu kültürel mirasın yaşatılması ve sonraki kuşaklara aktarılmasında büyük rol sahibi olan Dr. Mehtap Cömert oldu. Programa konuşmacı olarak katılan Dr. Mehtap Cömert, geçmişten günümüze ulaşan ve Türk bezeme sanatında çokça kullanılan Edirnekâri’yi anlattı. Sanatçının, bu teknikle bezenen ve restore edilen pek çok tasarımdan sunduğu görseller izleyicilerden büyük ilgi gördü.
Konferansın açılış konuşmasını yapan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Doç. Dr. Nurten Çetin, konferanslarına bir yenisini eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Konferans dizimizin ilk sekizinin metinlerini bir araya getirerek kitap oluşturduk. Konferanslarımızda sunulan bildirilerin bir kitap haline getirilmesi burada sunulan bilgilerin gelecek nesillere ulaştırılmasını da sağlayacaktır. Diğer konferanslarımızda sunulan değerli bilgileri de yine kitap şeklinde yakın zamanda yayınlayacağız. Bizlere her konuda olduğu gibi bu çalışmamızda da destek veren Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na ve yönetimine teşekkür ederim” dedi.
Edirnekâri hakkında kısa bir bilgi de paylaşan Doç. Dr. Nurten Çetin, konferansın konuşmacısı Dr. Mehtap Cömert’e teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.
Edirnekâri’yi adeta yaşamın bir parçası haline getirerek gelişmesinde ve korunmasında önemli pay sahibi olan Dr. Mehtap Cömert, “18. yüzyılda Edirne, Bulgaristan ve Yunanistan’ın da büyük bir kısmını içine alan Paşa Livası’dır. Avrupa’dan gelen misafirlerin ağırlandığı, bu misafirlere tahsis edilen köşk ve sarayların inşa edildiği, sünnet ve düğün merasimlerinin düzenlendiği oldukça renkli ve güzel bir şehirdir. Edirne, kültür ve sanatın başkenti olma özelliğini işgal yıllarına kadar sürdürmüştür” dedi.
Edirnekâri ile tanışma anısını anlatan Cömert, “Okul yıllarımda bir hocamın beni yönlendirmesi ile tanıştığım, bir Edirneli olarak o zamana kadar farkında olmadığım bu sanata ömrümü adadım” dedi.
Cömert, Edirnekâri’nin uygulama alanları ve bu teknikle oluşturulan eserlerin görsellerinden oluşan sunum ile konuşmasını sonlandırdı.
Konferans, Doç. Dr. Nurten Çetin ve Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülay Şeren’in, Dr. Mehtap Cömert’e katılım belgesi takdim etmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de şiddetli sağanak: Onlarca iş yeri su altında kaldı
YEREL HABERLER Edirne'de şiddetli sağanak: Onlarca iş yeri su ...
Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Enez Kaymakamlığından 'Atatürk posterleriyle protesto' haberlerine açıklama
YEREL HABERLER Enez Kaymakamlığından 'Atatürk posterleriyle ...
Keşan Belediye Başkanı'ndan, `Beyaz Masa´ isminin değiştirilmesini isteyen İmamoğlu´na tepki
YEREL HABERLER Keşan Belediye Başkanı'ndan, `Beyaz Masa´ isminin ...
Keşan Belediye Başkanı'ndan, `Beyaz Masa´ isminin değiştirilmesini isteyen İmamoğlu´na tepki
YEREL HABERLER Keşan Belediye Başkanı'ndan, `Beyaz Masa´ isminin ...
Edirne’de marketlere fahiş fiyat denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Edirne’de marketlere fahiş fiyat denetimi yapıldı
Edirne’ye alışveriş için gelen Bulgar vatandaşın aracı yandı
YEREL HABERLER Edirne’ye alışveriş için gelen Bulgar vatandaşın ...
Danıştay'dan Uzunköprü Karma OSB için yürütmeyi durdurma kararı
YEREL HABERLER Danıştay'dan Uzunköprü Karma OSB için yürütmeyi ...
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilim Kurulu asli üyeliğine seçildi
YEREL HABERLER Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin, Atatürk Kültür, Dil ve ...
FETÖ üyesi vergi müfettişi Edirne’de yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ üyesi vergi müfettişi Edirne’de yakalandı
Edirne’de 3 üniversite ve 3 ülke sanat için bir araya geldi
YEREL HABERLER Edirne’de 3 üniversite ve 3 ülke sanat için bir araya ...
Edirne’de “200. Yılında Mora İsyanı ve Yunanistan’ın Bağımsızlığı” konferansı düzenlendi
YEREL HABERLER Edirne’de “200. Yılında Mora İsyanı ve Yunanistan’ın ...
Edirne'de 'yılbaşı' temalı, ikinci el satış ve takas pazarı
YEREL HABERLER Edirne'de 'yılbaşı' temalı, ikinci el satış ve takas ...
Mimar Sinan’ın izinden gidilerek Selimiye’nin zemin ısıtması yapılacak
YEREL HABERLER Mimar Sinan’ın izinden gidilerek Selimiye’nin zemin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.