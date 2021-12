1900 yıllık Makedon Kulesi'nde restorasyon başladı

Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)ROMA İmparatoru Hadrianus tarafından milattan sonra 2'nci yüzyılda kurulan Hadrianopolis'i çevreleyen surların dört köşesindeki kulelerden biri olan, Edirne kent merkezindeki Makedon Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışması başlatıldı.

Edirne'nin kurucusu Roma İmparatoru Hadrianus döneminde yapılan ve o günden bugüne ayakta kalmayı başaran Makedonya Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyona alındı. Roma, Bizans ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan Makedonya Kulesi, Edirne'nin ayakta kalan en eski yapılarından biri olma özelliği taşıyor. Geçmiş yıllarda depremlerle hasar oluşan ve onarım gören tarihi yapı, uzun yıllardır atıl olarak bulunuyordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 'Edirne Eski Saat Kulesi Restorasyonu Projesi' olarak ihaleye çıkarılan projeyle Makedonya Kulesi ve bahçesi çevresine bariyerler çekilerek çalışma başlatıldı.

'KULE ÜSTÜNE SEYİR TERASI YAPILACAK'

Yaklaşık bir yıl sürecek çalışmalarda, Makedon Kulesi'nin restorasyonun yanı sıra çevresinde de düzenlemeler yapılacak. Yerden 48 metre yükseklikte bulunan kulenin üst bölümüne de seyir kulesi yapılacağı bildirildi. Müze olarak açılacak Makedonya Kulesi'ne gelenler tarihi yapıyı gezdikten sonra seyir tepesine çıkarak buradan tarihi kenti izleme fırsatı bulacak.

Kule yakınında iş yeri bulunan Fethi Yılmaz, yapının Edirne için çok önemli bir yapı olduğunu belirterek, "Uzun süredir atıl durumda duruyordu. Bunun yeniden yapılıyor olması çok güzel. Edirne için çok güzel olacak. Esnaf için de çok yararlı olacak. İnsanlar buraya geliyordu, ziyaret ediyordu ama içerisine girip bakılacak bir durumu yoktu. Yapılması her bakımdan iyi olacak" dedi.

Elif Cebecioğlu'da, "İnşallah çok güzel olur ve aslına uygun yaparlar. Eğer aslına uygun yapılırsa bir Edirneli olarak çok sevinirim. Hiçbir şekilde değişmeden, tarihe dokusuna zarar verilmez. Turizm açısından çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Çevre düzenlemesi de yapılırsa bu daha iyi olur. Bunun yanında burası trafiğe kapanırsa çok faydalı olacaktır turizm açısından" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

2021-12-28 16:51:15



