Uzunköprü'de sağanak; dereler taştı, yollar ulaşıma kapatıldı

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Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/UZUNKÖPRÜ(Edirne), (DHA) EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle sanayi sitesindeki iş yerlerini su bastı. İlçede taşan dereler nedeniyle bazı köy yolları trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji'nin Trakya'da sağanak uyarısının ardından Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yağış etkili oldu. İlçede dün gece başlayan ve aralıklarla şiddetini artıran sağanak nedeniyle sanayi sitesindeki birçok iş yerini su bastı. Etkili olan yağmurda derelerin taşması nedeniyle Uzunköprü Kırkkavak, Beykonak ile Çöpköy kavşağı da trafiğe kapatıldı. Jandarma, şerit çekerek trafiğe kapatılan yollardan araçların ilerlemelerine izin vermedi. Bu köylere gidiş alternatif yollardan sağlanıyor. Uzunköprü Belediyesi ekipleri su basan iş yerlerinde boşaltma çalışması başlattı.

DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

2021-12-28 17:08:36



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