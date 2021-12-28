Uzunköprü'de sağanak; dereler taştı, yollar ulaşıma kapatıldı (2)

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TAŞKINLARA KARŞI HAZIRLIK

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçede sanayi sitesindeki bir çok işyerini su basarken, binlerce ekili tarım arazisi de sular altında kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışın gece boyu ve yarın devam etmesinin beklendiği açıklayarak uyarılarını yineledi. İlçeye son 12 saatte metrekareye 54 kilogram yağış düştüğü belirtilen Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ise Belediye ve diğer ekiplerin olası taşkınlara karşı hazır durumda bekletildiğini, olası taşkınlara karşı tedbirlerin alındığını açıkladı. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

2021-12-28 18:27:28



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