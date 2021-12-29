Kapıkule'de 22 milyon değerinde uyuşturucu ve ticari eşya ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapıkule'de 22 milyon değerinde uyuşturucu ve ticari eşya ele geçirildi

DHA

Kapıkule'de 22 milyon değerinde uyuşturucu ve ticari eşya ele geçirildi


Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)EDİRNE Kapıkule Sınır Kapısı´nda gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 22 milyon değerindeki uyuşturucu ve ticari eşya ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince bir kaç gün arayla gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda toplam 125,6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. İlk operasyonda ekipler, Kapıkule'de sahaya bırakılan şüpheli paketi açarak içerisindeki maddeyi uyuşturucu analizine gönderdi. Analiz sonucu kokain olduğu belirlenen toplam 5,7 kilogram ağırlığındaki uyuşturucuya ilişkin kamera kayıtları incelendi. İncelemede X-ray taramasına sevk edilen bir araç sürücüsünün paketi sahaya bıraktığı tespit edildi. Bunun üzerine, araç sürücüsü sahada yakalanarak gözaltına alındı. 
ARAÇ ALTI KAMERA SİSTEMİYLE 78 KİLO ESRAR BULUNDU
İkinci operasyonda, Kapıkule'de pilot olarak uygulamaya konulan araç altı kamera sistemi sayesinde TIR´ın altında şüpheli paketlerin olduğu görüldü. X-ray tarama cihazına sevk edilen daha sonra da narkotik köpeklerle kontrol edilen TIR´ın dorsesinin altına gizlenen 78,3 kilogram esrar ele geçirildi.
TIR'IN ALTINDA PAKETLER TESPİT EDİLDİ
Son operasyona da yine araç altı kamera sistemi sayesinde bir TIR´ın altında şüpheli paketlerin olduğu tespit edildi. Kameralardan yapılan takipte TIR´ın sahadaki başka bir minibüse şüpheli paketleri aktardığı belirlendi. Olayla ilgili şüpheliler suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrolde paketlerin içerisinden 41,6 kilogram esrar çıktı.  
Operasyonlarda şüpheli görülerek aranan araçlardan birinde 55,2 kilogram denizhıyarı, bir TIR´da da ülkeye girişi yasak olan 1060 adet e-sigara ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca, muhtelif hastalıkların tedavisinde kullanılan 24 bin 879 ilaç, 780 plak, 1427 oto yedek parça, 214 enjektör kontrol vanası ile 40 cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonlarda ele geçirilen yaklaşık 22 milyon değerindeki uyuşturucu ve ticari eşyaya el konulurken, 3 kişi tutuklandı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2021-12-29 11:13:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ergene nehri taştı Sular altında kalan yerler havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Ergene nehri taştı Sular altında kalan yerler havadan ...
Kapıkule'de yaklaşık 22 milyon değerinde uyuşturucu ve ticari eşya ele geçirildi Kapıkule'de 120 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Kapıkule'de yaklaşık 22 milyon değerinde uyuşturucu ...
Sel mağduru esnaf, iş yerine gelince şok yaşadı Edirne'de sel felaketinin yaraları sarılıyor
YEREL HABERLER Sel mağduru esnaf, iş yerine gelince şok ...
Sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Sahte içki operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
Edirne'de sel felaketi: Mahsur kalan aile ev eşyalarını kurtarmak için seferber oldu Araçların mahsur kaldığı sel felaketinde birçok ev ve bahçe de sular altında kaldı Sel mağduru aileler, üst kattaki komşularına sığındı
YEREL HABERLER Edirne'de sel felaketi: Mahsur kalan aile ev ...
Uzunköprü'de sağanak; dereler taştı, yollar ulaşıma kapatıldı (3)
YEREL HABERLER Uzunköprü'de sağanak; dereler taştı, yollar ulaşıma ...
Edirne'de selde mahsur kalanlar tahliye ediliyor
YEREL HABERLER Edirne'de selde mahsur kalanlar tahliye ediliyor
Uzunköprü'de sağanak; dereler taştı, yollar ulaşıma kapatıldı (2)
YEREL HABERLER Uzunköprü'de sağanak; dereler taştı, yollar ulaşıma ...
Uzunköprü'de sağanak; dereler taştı, yollar ulaşıma kapatıldı
YEREL HABERLER Uzunköprü'de sağanak; dereler taştı, yollar ulaşıma ...
Uzunköprü'de sağanak; dereler taştı, yollar ulaşıma kapatıldı
YEREL HABERLER Uzunköprü'de sağanak; dereler taştı, yollar ulaşıma ...
1900 yıllık Makedon Kulesi'nde restorasyon başladı
YEREL HABERLER 1900 yıllık Makedon Kulesi'nde restorasyon başladı
"Edirnekâri" konferansı düzenlendi
YEREL HABERLER "Edirnekâri" konferansı düzenlendi
Üniversite öğrencilerinden çevreye duyarlı festival
YEREL HABERLER Üniversite öğrencilerinden çevreye duyarlı festival
Edirne'de şiddetli sağanak: Onlarca iş yeri su altında kaldı
YEREL HABERLER Edirne'de şiddetli sağanak: Onlarca iş yeri su ...
Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
Enez Kaymakamlığından 'Atatürk posterleriyle protesto' haberlerine açıklama
YEREL HABERLER Enez Kaymakamlığından 'Atatürk posterleriyle ...
Keşan Belediye Başkanı'ndan, `Beyaz Masa´ isminin değiştirilmesini isteyen İmamoğlu´na tepki
YEREL HABERLER Keşan Belediye Başkanı'ndan, `Beyaz Masa´ isminin ...
Keşan Belediye Başkanı'ndan, `Beyaz Masa´ isminin değiştirilmesini isteyen İmamoğlu´na tepki
YEREL HABERLER Keşan Belediye Başkanı'ndan, `Beyaz Masa´ isminin ...
Edirne’de marketlere fahiş fiyat denetimi yapıldı
YEREL HABERLER Edirne’de marketlere fahiş fiyat denetimi yapıldı
Edirne’ye alışveriş için gelen Bulgar vatandaşın aracı yandı
YEREL HABERLER Edirne’ye alışveriş için gelen Bulgar vatandaşın ...
Danıştay'dan Uzunköprü Karma OSB için yürütmeyi durdurma kararı
YEREL HABERLER Danıştay'dan Uzunköprü Karma OSB için yürütmeyi ...
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilim Kurulu asli üyeliğine seçildi
YEREL HABERLER Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin, Atatürk Kültür, Dil ve ...
FETÖ üyesi vergi müfettişi Edirne’de yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ üyesi vergi müfettişi Edirne’de yakalandı
Edirne’de 3 üniversite ve 3 ülke sanat için bir araya geldi
YEREL HABERLER Edirne’de 3 üniversite ve 3 ülke sanat için bir araya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.