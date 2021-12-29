Edirne ve İstanbul'da 'sahte içki' operasyonu: 4 gözaltı

Ali Can ZERAY/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE ve İstanbul'da, polis ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonlarında 125 litre etil alkol ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada, Edirne ve İstanbul'da sahte içki üretilip, piyasaya sürüldüğünü belirledi. 2 kentte 4 adreste arama yapan ekipler; 125 litre etil alkol, aroma verici, 105 litre etanol, 500 içki şişesi, 100 bilyeli kapak ele geçirirken, 4 şüpheliyi de gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY
2021-12-29 11:19:19
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