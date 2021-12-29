Edirne ve İstanbul'da 'sahte içki' operasyonu: 4 gözaltı

Soylu ve İmamoğlu'ndan İBB'yle ilgili teftiş açıklaması!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali Can ZERAY/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE ve İstanbul'da, polis ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonlarında 125 litre etil alkol ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada, Edirne ve İstanbul'da sahte içki üretilip, piyasaya sürüldüğünü belirledi. 2 kentte 4 adreste arama yapan ekipler; 125 litre etil alkol, aroma verici, 105 litre etanol, 500 içki şişesi, 100 bilyeli kapak ele geçirirken, 4 şüpheliyi de gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

2021-12-29 11:19:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.