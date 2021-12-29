Sınırda PKK/KCK üyesi 3 kişi yakalandı

Soylu ve İmamoğlu'ndan İBB'yle ilgili teftiş açıklaması!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu tespit edilen 3 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.