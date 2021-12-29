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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AFAD'dan açıklama: Sel bölgelerinden 52 kişi kurtarıldı

İHA

AFAD'dan açıklama: Sel bölgelerinden 52 kişi kurtarıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kırklareli ve Edirne'deki sel bölgelerinde 52 kişinin kurtarıldığını açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklama, "Edirne ili Uzunköprü ilçesi ile Kırklareli ili genelinde dün akşam saatlerinde meydana gelen yağışlar sonucunda sel ve su baskınlarının yaşandığı bilgisi alınmıştır. Meydana gelen yağışlar sonrası 112 acil çağrı merkezine Edirne ilinde 130 ihbarın ulaştığı bildirilmiş, Lüleburgaz ilçesinde ise dere taşması nedeniyle bazı evlerde su baskınları oluşmuştur. Yaşanan su baskınlarına, 1 AFAD ve 4 itfaiye ekibi, 5 kepçe, 1 vidanjör, 1 kuka, 1 kaza kırım aracı, 1 arama kurtarma aracı, 1 bot ile müdahale edilmiştir. Çöpköy’de bir araçta mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgeye ulaşımı sağlanmıştır" denildi.
Atatürk Mahallesi’nde mahsur kalan 35 kişi, Küçükdanişment köyünde 6 kişi, Uzunköprü ilçesi merkezde ise 11 kişinin kurtarılarak güvenli bölgelere sevk edildiği belirtilen açıklamada, "Ömerbey köyünde mahsur kalan 10 büyükbaş ve 300 küçükbaş hayvan iş makineleri ile güvenli bölgelere taşınmıştır. Yürütülen çalışmalara destek olmak üzere 29 Aralık 2021 tarihinde İstanbul ve Bursa AFAD İl Müdürlüklerinden de arama kurtarma personeli (toplam 2 ekip) sevk edilmiştir. Kırklareli’de AFAD eşgüdümünde, sağlık, itfaiye, belediye, jandarma ve emniyet birimleri çalışmalarını sürdürmektedir. Yağışların etkili olduğu Lüleburgaz ilçesinde Kırklareli AFAD İl Müdürlüğü eşgüdümünde gerekli tahliye ve temizlik çalışmaları yürütülmektedir. Yağışlardan etkilenen bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

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