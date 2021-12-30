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Balkan Savaşlarında karargah olarak kullanılan en büyük tabya, Bakan Ersoy'un katılımıyla müze olarak açıldı Müzede Türklerin Balkanlar'daki 600 yıllık tarihi anlatılacak

İHA

Balkan Savaşlarında karargah olarak kullanılan en büyük tabya, Bakan Ersoy'un katılımıyla müze olarak açıldı Müzede Türklerin Balkanlar'daki 600 yıllık tarihi anlatılacak

Balkanlar’dan gelecek bir hücumun önünü kesmek için inşa edilen 24 tabyanın en büyüğü olan ve Balkan Savaşlarında Edirne savunmasının karargah binası olarak kullanılan 135 yıllık bir tarihi sürecin şahitliğini yapan Hıdırlık Tabyası, Balkan Tarihi Müzesi olarak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla ziyaretçilerine kapılarını açtı.
Balkanlar’dan gelecek bir hücumun önünü kesmek için inşa edilen 24 tabyanın en büyüğü olan, bin 800 metrelik çevre uzunluğuna sahip ve 60 dönümlük bir alanı kaplayan tarihi tabyada restorasyon çalışmaları kapsamında 22 adet karargâh odası, 4 adet dehliz odası ve 18 adet topçu odası olmak üzere toplam 44 adet oda, Edirne’nin 1361 yılındaki fethinden 19121913 Balkan Savaşları sonrasına kadar, Türklerin Balkanlar’daki yaklaşık 600 yıllık tarihini ziyaretçilere anlatacak şekilde düzenlendi.
Müzede, restorasyon esnasında açığa çıkan buluntular ve tabyanın faal olarak kullanıldığı dönemi yansıtan materyaller sergileniyor. Balkan Savaşları dönemi ile Erken Cumhuriyet dönemine ait top, tüfek ve tabanca gibi ateşli silahlar; gülleler, bilumum savaş araçları, tıbbi gereçler ve yine dönemini yansıtan askeri kıyafetlerden oluşan 166 eser bulunuyor. Ayrıca Şükrü Paşa, Fatih Sultan Mehmet Han gibi tarihi şahsiyetlere ait olanların yanı sıra revir odası, koğuş odası canlandırması gibi bölümlerde gerçekçi heykeller de teşhirde kullanıldı.
Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından, tarihi tabya Balkan Tarihi Müzesi olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla ziyarete açıldı. Açılış töreninde konuşan Bakan Ersoy, Balkan Tarihi Müzesinin Cihan Devleti Osmanlı’nın tarihi çerçevesinde, Türkün Balkanlar’daki yaklaşık 600 yıllık bir dönemine kapı araladığını söyledi.
Bakan Ersoy konuşmasında şu ifadelere yer verdi, "Hıdırlık Tabyası yaklaşık 135 yıllık bir tarihi sürecin şahitliğini yapmıştır. Bu süreçte, özellikle Balkanlar’daki Türk varlığının dönüm noktalarına karşılık gelen 19’uncu yüzyılın sonu ve 20’nci yüzyılın başları; yaşanan savaşlarla ve bugün dâhi vicdanlarımızı kanatan insanlık dramlarıyla çok ayrı bir öneme sahiptir.
Hıdırlık Tabyası’nın şöyle kısaca bir tarihine baktığımızda, Balkanlar’dan gelecek bir hücumun önünü kesmek için inşa edilen 24 tabyanın en büyüğü olduğunu görüyoruz. Burası aynı zamanda Balkan Savaşları’ndaki Edirne savunmasının karargâh binasıdır. Şükrü Paşa, emrindeki askerlerle burada bir destan yazmıştır. Kendisinden 40 günlük bir müdafaa beklenmesine rağmen, o ve birliği Edirne'yi tam 5 ay 5 gün kahramanca savunmuştur. Bu vesileyle o büyük kahramanları, bütün şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle, saygıyla anıyorum.
Balkan Savaşları’nın 100’üncü yılı anısına Hıdırlık Tabyası’nın restorasyonunu başlatmıştık ve aslına uygun şekilde 2015 yılında tamamladık. Madem tarihi ihya ediyoruz o halde dünü bugüne taşıyalım ve geleceğe miras bırakalım istedik. Dolayısıyla restorasyon sonrası da düzenlemeler yaparak Balkan Tarihi Müzesi projesini hayata geçirdik. Yaklaşık bin 800 metrelik çevre uzunluğuna sahip ve 60 dönümlük bir alanı kaplayan Hıdırlık Tabyası Balkan Tarihi Müzesi’nde 22 adet karargâh odası, 4 adet dehliz odası ve 18 adet topçu odası olmak üzere toplam 44 adet odayı, teşhirtanzim çalışmaları kapsamında düzenledik. Edirne’nin 1361 yılındaki fethinden 19121913 Balkan Savaşları sonrasına kadar, Türklerin Balkanlar’daki yaklaşık 600 yıllık tarihi burada ziyaretçileriyle buluşacak. Edirne’mize yaklaşık 51 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirmiş olduk. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki Balkan tarihi noktasında gerçekten çok değerli bir eser teşekkül etti.
Müzemizde, restorasyon esnasında açığa çıkan buluntular ve tabyanın faal olarak kullanıldığı dönemi yansıtan materyaller sergileniyor. Balkan Savaşları dönemi ile Erken Cumhuriyet dönemine ait top, tüfek ve tabanca gibi ateşli silahlar; gülleler, bilumum savaş araçları, tıbbi gereçler ve yine dönemini yansıtan askeri kıyafetlerden oluşan 166 eser bulunuyor. Ayrıca Şükrü Paşa, Fatih Sultan Mehmet Han gibi tarihi şahsiyetlere ait olanların yanı sıra revir odası, koğuş odası canlandırması gibi bölümlerde gerçekçi heykeller de teşhirde kullanılmıştır."
Açılış töreninin ardından Bakan Ersoy, Balkan Tarihi Müzesi'nde incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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