Trakya'da coşkulu yeni yıl kutlaması



Mehmet YİRUNOlgay GÜLERRuhan YALÇINResul ORUÇOĞLU/EDİRNE- KIRKLARELİTEKİRDAĞ, (DHA)TRAKYA'da yeni yıl coşkusu Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de eğlence mekanlarında düzenlenen kutlamalarla sürdü. 3 ilde de 2022'ye sakin girilirken İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabri Erdil, Edirne'de Vali Ekrem Canalp ile Huzurevi sakinleri ile görev başında bulunan jandarma, emniyet ve sağlık ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Edirne Belediye Başkanlığı, yeni yıl öncesi kentin en işlek yeri olan Saraçlar Caddesi'ni rengarenk süsledi. Her yıl düzenlenen etkinlikler ve konser ise koronavirüs önlemleri kapsamında bu yıl yapılmadı. Etkinliklerin merkez konumundaki Saraçlar Caddesi bu yıl boş görüntü sergiledi. Çoğunlukla eğlence mekanlarını tercih eden vatandaşlar saatler gece yarısını gösterdiğinde hep bir ağızdan 10'dan geriye saydı ve coşkuyla yeni yıla 'merhaba' dedi. Soğuk hava nedeniyle birçok kişi ise bar ve eğlence mekanlarını tercih etti. Kentte komşu ülke Bulgaristan'dan gelen çok sayıda turist de eğlence mekanlarını doldurdu. İçişleri Bakan Yardımcısı Prof.Dr. Sabri Erdil de Edirne Valisi Ekrem Canalp ile kentte Huzurevi sakinleri, 112 acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü, sağlık çalışanları, Emniyet Müdürlüğü ve Kapıkule Sınır Kapısı'nda görevi başındaki Jandarma ekiplerini ziyaret etti.

BAKAN YARDIMCISI ERDİL GÖREV BAŞINDAKİ ÇALIŞANLARIN YENİ YILINI KUTLADI

Bakan Yardımcısı Erdil'e ziyaretinde eşi Prof.Dr. Oya Erdil de eşlik ederken kentte ilk olarak Valimiz Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp ile Huzurevi'ni ziyaret ederek, huzurevi sakinlerinin yeni yılını kutladı. Bakan Yardımcısı Erdil ile Vali Canalp daha sonra İtfaiye Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

TEKİRDAĞ'DA VALİ YILDIRIM ÇALIŞANLARI KUTLADI

Tekirdağ'da ise Vali Aziz Yıldırım, uygulama noktalarındaki ve görevi başındaki polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Vali Yıldırım, eşi Güllühan Yıldırım, Süleymanpaşa kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mustafa Çetinkaya ile TOKİ ve Malkara yolundaki trafik uygulama noktalarını ziyaret etti. Trafik uygulamasında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Yıldırım, vatandaşların yeni yıllarını da kutladı. Yıldırım daha sonra Tekirdağ Valiliği önünde gece görev yapacak sağlık, AFAD, itfaiye ve zabıta ekiplerinin yeni yıllarını kutladı.

ÇORLU'DA VATANDAŞLAR ATATÜRK MEYDANI'NDA TOPLANDI

Tekirdağ´ın Çorlu ilçesinde ise yeni yılda vatandaşlar saatler kala Atatürk Meydanı'nda kurulan dev çam ağacı ve geyikler ile resim çektirdi. Polis ekipleri ise vatandaşlar ve sürücülerle ilgili denetimler yaptı. Trafik yönünde kusurlu görünen araç sürücülerine ceza kesildi.

KIRKLARELİ VALİSİ BİLGİN, 112 ÇALIŞANLARINI ZİYARET ETTİ

Kırklareli'de Vali Osman Bilgin, 2021'in bitimine saatler kala vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 7/24 görev başında olan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek, çalışanların yeni yıllarını kutladı. Vali Bilgin, azimli ve başarılı çalışmalarından dolayı görevlileri tebrik etti.DHA-Genel Türkiye-Edirne Mehmet YİRUN Olgay GÜLER Ruhan YALÇIN Resul ORUÇOĞLU

2022-01-01 02:14:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.