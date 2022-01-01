Meriç ve Tunca nehirlerinde su seviyesi 4 kat arttı (2)



MERİÇ NEHRİ İÇİN ´SARI ALARM´

Edirne ve Bulgaristan'da son 1 haftada etkili olan sağanak, Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyelerini artırdı. DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, artışın en çok etkili olduğu nehir ise Meriç oldu. Meriç Nehri için İpsala istasyonu ölçümlerinde 381 metreküp/saniye olarak ölçülen su debisi bu sabah 1170 metreküp/saniyeye yükselince 'sarı alarm' uyarısına geçti. Meriç Nehri'nin Edirne'de kent merkezi ölçüm istasyonunda ise su seviyesinde düşüş gözleniken, Tunca Nehri'nin de düşüşle yatağında akmaya başladığı görüldü. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden geçen Ergene Nehri'nde ise 'turuncu alarm' uyarısı devam ediyor. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

2022-01-01 14:39:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.