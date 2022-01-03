Edirne'de sis sebebiyle göz gözü görmüyor

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Edirne'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 20 metreye düşmesiyle sürücüler zor anlar yaşıyor.

Edirne'de gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde daha da artan sis, görüş mesafesini düşürdü. Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü bazı bölgelerde sürücüler zor anlar yaşadı. Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için cadde ve kavşaklarda önlem aldı. Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğle saatlerinde dağılması bekleniyor.

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