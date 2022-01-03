Yayalara yol vermeyen sürücüler, güvenlik kameralarında

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yaya geçidinde yayalara öncelik vermeyen sürücüler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nce (KGYS) tespit edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, şehrin en işlek noktalarından biri olan Alparslan Türkeş Meydanı'nda KGYS üzerinden denetim yaptı. Yayalara yaya geçidinde öncelik vermeyen sürücüler, KGYS kameralarından tespit edildi. Belirlenen araçlar, meydanda bekleyen polis ekiplerine bildirildi. 4 sürücüye toplam 3 bin 552 lira idari para cezası kesildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2022-01-03 13:01:00
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