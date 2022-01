'2022 Edirne Yılı' etkinlikleri başladı

Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)TRAFİK plaka kodu 22 olan Edirne'de, belediye meclisinin aldığı kararla, '2022 yılı Edirne Yılı' ilan edildi. Etkinliklere Vali Ekrem Canalp'ı meclis üyeleriyle birlikte ziyaret ederek başlayan Belediye Başkanı Recep Gürkan, 2022'de yapılacak etkinlikleri anlattı.

Plaka kodu 22 olan Edirne'de belediye meclisinin aldığı kararla '2022 Edirne Yılı' ilan edildi. Edirne Yılı'nın ilk etkinliğinde Belediye Başkanı Recep Gürkan, meclis üyeleriyle Vali Ekrem Canalp'ı ziyaret etti. Vali Canalp'a, 'Edirne Kırmızısı' rengindeki Türk bayrağını hediye eden Gürkan, 2022'nin Edirne için özel bir yıl olduğunu belirterek, "Bugün 2022'nin ilk iş günü. Edirne Belediye meclisimizde oy birliğiyle almış olduğumuz kararla 2022'yi Edirne yılı ilan etmiştik. 2022 sadece Edirne'nin değil tüm Türkiye'nin kurtuluşunun 100'üncü yılı. Bu vesileyle bize bir kez daha bu toprakları vatan yapan Alparslan'dan Mustafa Kemal Atatürk'e tüm şehitlerimizi minnetle yad ediyoruz. Gazilerimizi anıyoruz. Tabi bütün Türkiye'nin kurtuluş yıl dönümü ama plakamızın 22 olması nedeniyle biz 2022'yi özel addettik. Bu bağlamda 2022 yılı boyunca birçok etkinlik planladık. Belediye meclisimizden oluşan bir danışma kurulumuz var. Birlikte planlar yaptık" dedi.

'EDİRNE KIRMIZISI'NDAN BAYRAK YAPTIK'

Edirne'ye kurtuluş anıtının yapılacağını ve 2022 için Edirne kırmızısından bayrak yaptıklarını belirten Gürkan, "Kuşkusuz söz konusu Edirne olunca hepimizin bir parti görüşü, hassasiyeti var ama söz konusu Edirne olunca her şey önde geliyor. Bugüne kadar Edirne Belediyesi olarak bunu gösterdik. Edirne hepimizin aşkı, sevdası, heyecanı. Bu anlamda gerek seçilerek gerekse de atamayla bu görevde bulunmuş olsak da hepimiz bitmek bilmeyen bir görev aşkıyla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bu noktada devletimizin Edirne'deki en üst makamı olan Edirne Valiliği'mize ilk ziyareti yapmak istedik. Bu yılı birlikte yaşayacağız. Bu yıl bizim birçok ilki yaptığımız, bizden sonraki nesillere de bırakacağımız birçok ilkin başlangıcı olacak. Yine belediye meclisimizde bir prensip kararı aldık. Bu ay içerisinde bir yarışma programımız olacak. Bir 100'üncü Yıl Kurtuluş Anıtı kazandırmak istiyoruz. Bunun açılışını da 25 Kasım 2022'de yapmak istiyoruz. Bunun yanında tabi birçok farklı etkinliğimiz olacak" şeklinde konuştu.

'2022 SEMBOLİK OLARAK DA BİZİM İÇİN ANLAMLI'

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 2022 ile kentin tüm paydaşlarıyla enerji sağlayacaklarını belirterek, kentin trafik kodu 22 olması nedeniyle 2022 yılının sembolik olarak da anlamlı ve değerli bir yıl olduğunu söyledi. Canalp, "Öncelikle oy birliğiyle almış olduğunuz böylesi karardan dolayı hepinize şahsım ve Edirne Valiliği olarak tebriklerimi iletmek istiyorum. 2022 bizim açımızdan özel bir yıl. Bir defa Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100'üncü yılına önderlik edecek bir yıl. Bir başka özelliği de Edirne'nin kurtuluşunun 100'üncü yılını kendi bünyesinde barındırıyor olmasından dolayı çok anlamlı ve çok özel. Hoş da bir tesadüf olarak 22 de Edirne'nin plakası. Dolayısıyla bu da 2022'yi bizim açımızdan sembolik olarak da anlamlı ve değerli kılabilmektedir. Bu çerçeve içerisinde yapacağımız tüm etkinliklerle bu mottoyu hep beraber kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz, ticaret sanayi odamız olsun. Herkesin bunu benimseyerek kullanıyor olması şehrimize ayrı bir psikolojik hava verecektir. Bu hava bütün Edirne açısından da gelişmeleri itecektir ya da çekecektir. Bu çerçevede bugüne kadar olduğu gibi aynı meclis kararının oy birliğiyle alınmış olduğu gibi bütün siyasi partilerimizin, tüm sivil toplum kuruluşlarımızın, kamu kurumlarımızın, herkesin buna gönül vererek hareket ediyor olması Edirne'mize ilave bir enerji sağlayacaktır. Bu enerjiyi Edirne olarak topluca yaşayacağız. Bu aldığınız karar dolayısıyla hepinizi kutluyorum, teşekkür ediyorum" diye konuştu.

EMNİYET'E 5 KAMYONET HİBE EDİLDİ

Valiliğin ardından Edirne Belediyesi'nin İl Emniyet Müdürlüğü'ne hediye ettiği 5 kamyon için emniyette tören düzenlendi. Araçlar İl Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar'a teslim edildi. Vali Canalp, başkan Gürkan ve meclis üyeleri daha sonra İl Genel Meclisi'ni ziyaret etti.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

