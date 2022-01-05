Edirne´de 2 eski üsteğmen, Yunanistan´a kaçarken yakalandı

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Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´de, yasa dışı yollarla Yunanistan´a geçmek isterken yakalanan 2 eski üsteğmen, gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, merkeze bağlı Doyran köyündeki 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde; Yunanistan´a kaçmak isteyen, görevinden ihraç edilmiş üsteğmenler Y.K. ve M.H.K.'yi yakaladı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2022-01-05 12:06:56



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