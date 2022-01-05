Yunanistan´a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan´a kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.

Uzunköprü´de güvenlik güçleri, 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan´a kaçmak isteyen 5 kişiyi yakaladı. Yapılan kimlik kontrollerinde H.B., E.B., M.G., F.G. ve M.B.´nin FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edildi. 5 şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Uzunköprü Ünsal YÜCEL

2022-01-05 12:07:30



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