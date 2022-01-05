PKK şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı

Ünsal YÜCEL/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE´nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan´a geçmek isteyen terör örgütü PKK şüphelisi Z.K., askeri yasak bölgede yakalanıp, gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, Meriç´te 1´inci derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi Z.K.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Aranması olduğu belirlenen Z.K., işlemlerinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Meriç Ünsal YÜCEL
2022-01-05 12:54:35
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