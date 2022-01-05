Nehirde misinaya takılan dalgıç kuşunu, balıkçılar kurtardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de Tunca Nehri'ne atılan oltanın misinasına takılan dalgıç kuşu, balıkçıların uzun uğraşları sonucu kurtarılıp, doğaya salındı.

Kentte amatör balıkçıların uğrak yerlerinden Tunca Nehri kenarına gelenler, Trakya'da 'su pilici' olarak adlandırılan dalgıç kuşunun suya atılan oltanın misinasına dolandığını fark etti. Suda çırpınan kuşu kurtarmak için balıkçılar, harekete geçti. Dallarla nehir kıyısına çekilen kuş, misinadan kurtarıldı. Mithat Mişi, bazı balıkçıların işleri bittikten sonra oltaların misinalarını nehre attığını belirterek tepki gösterdi. Mişi, "Lütfen işimiz bittikten sonra bu misinaları suda bırakmayalım. Az önce kuşu kurtardık ve doğaya bıraktık. Biraz daha duyarlı olalım" dedi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU

2022-01-05 14:29:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.