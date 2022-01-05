5 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 5 kişi Yunanistan’a kaçmaya çalışırken güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan H.B, E.B, M.G, F.G. ve M.B., güvenlik ekipleri tarafından Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalandı. Güvenlik güçleri FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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