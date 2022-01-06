17 yaşındaki suç makinesi yine yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

17 yaşındaki suç makinesi yine yakalandı

İHA

17 yaşındaki suç makinesi yine yakalandı

Edirne’nin Keşan ilçesinde daha önce de onlarca suça karışan 17 yaşındaki suç makinesi, polis kovalamacası ardından yine yakalandı. Adli makamlar karşısına çıkarılan C.K. bir kez daha hapse gönderildi.
Keşan'da pek çok hırsızlık ve mala zarar verme suçundan aranması olan C.K. isimli 17 yaşındaki çocuk, Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde devriye ekipleri tarafından fark edildi. Polisi görünce kaçmaya başlayan şahıs, sokak aralarına girerken, peşine taktığı ekipler ile kovalamaca başladı. Daha fazla kaçamayan şahıs, Yenigün Sokak üzerinde yakalandı.
Şüpheli şahsın üzerinde yapılan GBT sorgusunda İstanbul Eyüp Sultan Polis Merkezi'nce 'kayıp şahıs' olarak arandığı anlaşılırken, iş yeri ve kurumdan, otodan hırsızlık ile konut dokunulmazlığı gibi suçlardan aranması olduğu ortaya çıktı. Aynı zamanda yakın zamanda da bir iş yerinden 1 yazarkasa, 1 laptop ve 18 adet de su bataryası çaldığı güvenlik kameralarından tespiti yapılan C.K., toplam 6 dosya ile savcılığa teslim edildi.
Yakalandığı sırada polis memuruna mukavemet ederek yaralanmasına sebep olan ve hakkında ayrıca işlem başlatılan, sonrasında da adli makamlar karşısına çıkan 17 yaşındaki suç makinesi, 2 dosyasından tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ceza yememek için cam filmlerini elleriyle söktüler
YEREL HABERLER Ceza yememek için cam filmlerini elleriyle söktüler
Vaka sayısı Kırklareli ve Edirne'de arttı, Tekirdağ'da düştü
YEREL HABERLER Vaka sayısı Kırklareli ve Edirne'de arttı, ...
5 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER 5 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Trakya Birlik 2021 yılını karla kapattı
YEREL HABERLER Trakya Birlik 2021 yılını karla kapattı
PKK şüphelisi Yunanistan sınırında yakalandı
YEREL HABERLER PKK şüphelisi Yunanistan sınırında yakalandı
Nehirde misinaya takılan dalgıç kuşunu, balıkçılar kurtardı
YEREL HABERLER Nehirde misinaya takılan dalgıç kuşunu, balıkçılar ...
PKK şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı
YEREL HABERLER PKK şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı
Yunanistan´a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan´a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi ...
Edirne´de 2 eski üsteğmen, Yunanistan´a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Edirne´de 2 eski üsteğmen, Yunanistan´a kaçarken ...
Bu başarının sırrı maddi imkansızlıklardan geliyor
YEREL HABERLER Bu başarının sırrı maddi imkansızlıklardan geliyor
'Yasaklı ırk´ dramı
YEREL HABERLER 'Yasaklı ırk´ dramı
Edirne'de korkutan görüntü: Binlerce kişi Kovid testi için hastaneye akın etti
YEREL HABERLER Edirne'de korkutan görüntü: Binlerce kişi Kovid testi ...
Edirne’de İHA’nın kuruluş yıldönümü için fidan dikildi Trakya Üniversitesi Basın Fidanlığına İHA'nın fidanı dikildi
YEREL HABERLER Edirne’de İHA’nın kuruluş yıldönümü için fidan ...
Samanlıkta çıkan yangında hayvanlarını kurtarmak için seferber oldular
YEREL HABERLER Samanlıkta çıkan yangında hayvanlarını kurtarmak için ...
Yangında ineklerini kurtarmak için zamanla yarıştılar
YEREL HABERLER Yangında ineklerini kurtarmak için zamanla yarıştılar
Yangında ineklerini kurtarmak için zamanla yarıştılar
YEREL HABERLER Yangında ineklerini kurtarmak için zamanla yarıştılar
Edirne'de "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi toplu açılış töreni
YEREL HABERLER Edirne'de "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi ...
Edirne'de sis etkili oldu; görüş mesafesi 30 metreye düştü
YEREL HABERLER Edirne'de sis etkili oldu; görüş mesafesi 30 metreye ...
Uzunköprü’ye KGYS kuruluyor
YEREL HABERLER Uzunköprü’ye KGYS kuruluyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.