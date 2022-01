Nehir taşkınlarını 'Kanal Edirne' önledi

Ali Can ZERAYOlgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, aşırı yağış sonrası debisi artınca 'turuncu alarm' verilen Meriç Nehri'ndeki taşkını, Devlet Su İşleri'nce (DSİ) yapılan Kanal Edirne önledi. Meriç Nehri'nin by-pass edilmesiyle oluşturulan 7 bin 800 metre uzunluğundaki kanal ile 2019'dan bu yana bölgede taşkın yaşanmadığını söyleyen DSİ 11'inci Bölge Müdür Yardımcısı Ünal Öztürk, "2021 sonunda Meriç Nehri'nde 900 metreküplere varan debi artışı oldu. Kanalın yararını gördük. Şu ana kadar kanal yapıldıktan sonra taşkın sorunu olmadı" dedi.

Edirne'de Yunanistan ile sınırı oluşturan ve her yıl taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri'nde DSİ Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından 2015 yılının Kasım ayında 45 milyon lira bütçe ile başlatılan 'Kanal Edirne' projesi, 2019'da tamamlandı. Meriç Nehri'nde by-pass edilerek 7 bin 800 metrelik kanal oluşturuldu. Geçen günlerde debisi artarak taşkın riski seviyesine çıkan ve DSİ tarafından yapılan ölçümlerde 1200 metreküp/saniye ulaşarak 'turuncu alarm' verilen nehirde devreye giren Kanal Edirne, 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi'nin sular altında kalmasını önledi.

'TAŞKIN RİSKİ NİSPETEN ORTADAN KALKIYOR'

Kanal Edirne'nin faaliyete geçerek debisi artan Meriç Nehri'nde yaşam alanlarında taşkını önlediğini belirten, DSİ 11'inci Bölge Müdür Yardımcısı Ünal Öztürk, kanalın yapıldığı günden bu yana herhangi bir taşkın yaşanmadığını kaydetti. Öztürk, nehirdeki debi artışı nedeniyle geçen yıllarda yaşanan taşkınlara dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Edirne'de, özellikle Karaağaç Mahallesi'nde ve güney bölgelerinde geçmiş yıllarda taşkınlar yaşandı. Bu taşkınların önlenmesi maksadıyla bölge müdürlüğümüz imkanlarıyla söz konusu tahliye kanalının planlama ve proje çalışmaları yapıldı ve 2016 yılında da idari imkanlarla çalışmalarına başlandı ve 2019'da iş tamamlandı. Kanalın toplam boyu 7 bin 800 metre, üst açıklığı 90, taban açıklığı 60 metre olup 6,5 metre de yükseklik bulunmakta. Kanalın kapasitesi 773 metreküp olup bu debi Meriç Nehri'nden gelen 2500 metreküp debinin bir kısmını karşılamak, absorbe etmek amacıyla tasarlanmıştır. Dolayısıyla 2 bin 500 metreküplere gelen debi bu kanal vasıtasıyla kısmen tahliye edilmiş olacaktır. Bu vesileyle de bölgenin taşkın riski nispeten ortadan kaldırılmış olacaktır."

2021 yılı sonunda, geçen günlerdeki debi artışını hatırlatan Öztürk, "2021 yılı sonunda Meriç Nehri'nde 900 metreküplere varan bir debi artışı oldu. Burada kanalın yararını gördük. Şu ana kadar kanal yapıldıktan sonra herhangi bir taşkın sorunu olmadı. Yaklaşık 300 metreküp debi geldiğinde kanalımız çalışmakta ve toplam 773 metreküplük kapasiteye ulaşmaktadır" dedi.

AFAD İL MÜDÜRÜ: EDİRNE'NİN 4'ÜNCÜ NEHRİ OLDU

AFAD Edirne İl Müdürü Ali Altındal da Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinin ardından Kanal Edirne'nin kentin 4'üncü nehri haline geldiğini söyledi. Altındal, "Daha önce Meriç Nehri taşkınlarıyla ilimiz gündeme geliyordu. Bir nevi Devlet Su İşleri'nin yaptığı proje ile bu kanal taşkınlara karşı bir sigorta vazifesini görecek bir kanal oldu. 300 metreküpe ulaştığı zaman Meriç'teki su, kanal otomatikman devreye giriyor ve yaklaşık 773 metreküp suyu tahliye ederek yine nehre geri bırakıyor. Bu sayede yaklaşık 5 bin kişinin oturduğu Karaağaç Mahallesi'nin taşkınlardan etkilenmesini daha önce yaşadığımız kötü görüntülerinin oluşması riskini minimize ediyor" diye konuştu.

'TAŞKINA KARŞI SİGORTA OLDU'

Kanal Edirne'nin afet öncesi risk azaltma planına en güzel örnek olduğunu söyleyen Altındal, "Afet olmadan önce alınabilecek önlemler var. Bu yıl il afet risk azaltma planları yaptık tüm Türkiye çapında. Bu il risk azaltma planlarında en büyük örneklerden birisi Kanal Edirne'dir. Afet olduktan sonra yapılacak her maliyet için afet olmadan önce harcanan 1 lira, afet olduktan sonra harcanacak 7 liraya denk geliyor. Geçmiş tecrübelerimizden böyle bir sonuç çıkarttık. Bu da devletimizin diğer afetlerden önce aldığı önlemlere ve bundan sonra yapacağı çalışmalara en güzel örneklerden birisi. Yaklaşık olarak 773 metreküp suyu tahliye ederek ilimizin, Karaağaç Mahallesi'nin taşkınlardan olumsuz yönde etkilenmemesi için alınan bir sigorta oldu" dedi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER

2022-01-06 10:47:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.