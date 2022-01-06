Nehir taşkınlarını 'Kanal Edirne' önledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nehir taşkınlarını 'Kanal Edirne' önledi

DHA

Nehir taşkınlarını 'Kanal Edirne' önledi


Ali Can ZERAYOlgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, aşırı yağış sonrası debisi artınca 'turuncu alarm' verilen Meriç Nehri'ndeki taşkını, Devlet Su İşleri'nce (DSİ) yapılan Kanal Edirne önledi. Meriç Nehri'nin by-pass edilmesiyle oluşturulan 7 bin 800 metre uzunluğundaki kanal ile 2019'dan bu yana bölgede taşkın yaşanmadığını söyleyen DSİ 11'inci Bölge Müdür Yardımcısı Ünal Öztürk, "2021 sonunda Meriç Nehri'nde 900 metreküplere varan debi artışı oldu. Kanalın yararını gördük. Şu ana kadar kanal yapıldıktan sonra taşkın sorunu olmadı" dedi.
Edirne'de Yunanistan ile sınırı oluşturan ve her yıl taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri'nde DSİ Edirne Bölge Müdürlüğü tarafından 2015 yılının Kasım ayında 45 milyon lira bütçe ile başlatılan 'Kanal Edirne' projesi, 2019'da tamamlandı. Meriç Nehri'nde by-pass edilerek 7 bin 800 metrelik kanal oluşturuldu. Geçen günlerde debisi artarak taşkın riski seviyesine çıkan ve DSİ tarafından yapılan ölçümlerde 1200 metreküp/saniye ulaşarak 'turuncu alarm' verilen nehirde devreye giren Kanal Edirne, 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi'nin sular altında kalmasını önledi. 
'TAŞKIN RİSKİ NİSPETEN ORTADAN KALKIYOR'
Kanal Edirne'nin faaliyete geçerek debisi artan Meriç Nehri'nde yaşam alanlarında taşkını önlediğini belirten, DSİ 11'inci Bölge Müdür Yardımcısı Ünal Öztürk, kanalın yapıldığı günden bu yana herhangi bir taşkın yaşanmadığını kaydetti. Öztürk, nehirdeki debi artışı nedeniyle geçen yıllarda yaşanan taşkınlara dikkat çekerek, şöyle konuştu: 
"Edirne'de, özellikle Karaağaç Mahallesi'nde ve güney bölgelerinde geçmiş yıllarda taşkınlar yaşandı. Bu taşkınların önlenmesi maksadıyla bölge müdürlüğümüz imkanlarıyla söz konusu tahliye kanalının planlama ve proje çalışmaları yapıldı ve 2016 yılında da idari imkanlarla çalışmalarına başlandı ve 2019'da iş tamamlandı. Kanalın toplam boyu 7 bin 800 metre, üst açıklığı 90, taban açıklığı 60 metre olup 6,5 metre de yükseklik bulunmakta. Kanalın kapasitesi 773 metreküp olup bu debi Meriç Nehri'nden gelen 2500 metreküp debinin bir kısmını karşılamak, absorbe etmek amacıyla tasarlanmıştır. Dolayısıyla 2 bin 500 metreküplere gelen debi bu kanal vasıtasıyla kısmen tahliye edilmiş olacaktır. Bu vesileyle de bölgenin taşkın riski nispeten ortadan kaldırılmış olacaktır." 
2021 yılı sonunda, geçen günlerdeki debi artışını hatırlatan Öztürk, "2021 yılı sonunda Meriç Nehri'nde 900 metreküplere varan bir debi artışı oldu. Burada kanalın yararını gördük. Şu ana kadar kanal yapıldıktan sonra herhangi bir taşkın sorunu olmadı. Yaklaşık 300 metreküp debi geldiğinde kanalımız çalışmakta ve toplam 773 metreküplük kapasiteye ulaşmaktadır" dedi.
AFAD İL MÜDÜRÜ: EDİRNE'NİN 4'ÜNCÜ NEHRİ OLDU
AFAD Edirne İl Müdürü Ali Altındal da Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinin ardından Kanal Edirne'nin kentin 4'üncü nehri haline geldiğini söyledi. Altındal, "Daha önce Meriç Nehri taşkınlarıyla ilimiz gündeme geliyordu. Bir nevi Devlet Su İşleri'nin yaptığı proje ile bu kanal taşkınlara karşı bir sigorta vazifesini görecek bir kanal oldu. 300 metreküpe ulaştığı zaman Meriç'teki su, kanal otomatikman devreye giriyor ve yaklaşık 773 metreküp suyu tahliye ederek yine nehre geri bırakıyor. Bu sayede yaklaşık 5 bin kişinin oturduğu Karaağaç Mahallesi'nin taşkınlardan etkilenmesini daha önce yaşadığımız kötü görüntülerinin oluşması riskini minimize ediyor" diye konuştu. 
'TAŞKINA KARŞI SİGORTA OLDU'
Kanal Edirne'nin afet öncesi risk azaltma planına en güzel örnek olduğunu söyleyen Altındal, "Afet olmadan önce alınabilecek önlemler var. Bu yıl il afet risk azaltma planları yaptık tüm Türkiye çapında. Bu il risk azaltma planlarında en büyük örneklerden birisi Kanal Edirne'dir. Afet olduktan sonra yapılacak her maliyet için afet olmadan önce harcanan 1 lira, afet olduktan sonra harcanacak 7 liraya denk geliyor. Geçmiş tecrübelerimizden böyle bir sonuç çıkarttık. Bu da devletimizin diğer afetlerden önce aldığı önlemlere ve bundan sonra yapacağı çalışmalara en güzel örneklerden birisi. Yaklaşık olarak 773 metreküp suyu tahliye ederek ilimizin, Karaağaç Mahallesi'nin taşkınlardan olumsuz yönde etkilenmemesi için alınan bir sigorta oldu" dedi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER
2022-01-06 10:47:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

17 yaşındaki suç makinesi yine yakalandı
YEREL HABERLER 17 yaşındaki suç makinesi yine yakalandı
Ceza yememek için cam filmlerini elleriyle söktüler
YEREL HABERLER Ceza yememek için cam filmlerini elleriyle söktüler
Vaka sayısı Kırklareli ve Edirne'de arttı, Tekirdağ'da düştü
YEREL HABERLER Vaka sayısı Kırklareli ve Edirne'de arttı, ...
5 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER 5 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Trakya Birlik 2021 yılını karla kapattı
YEREL HABERLER Trakya Birlik 2021 yılını karla kapattı
PKK şüphelisi Yunanistan sınırında yakalandı
YEREL HABERLER PKK şüphelisi Yunanistan sınırında yakalandı
Nehirde misinaya takılan dalgıç kuşunu, balıkçılar kurtardı
YEREL HABERLER Nehirde misinaya takılan dalgıç kuşunu, balıkçılar ...
PKK şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı
YEREL HABERLER PKK şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı
Yunanistan´a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan´a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi ...
Edirne´de 2 eski üsteğmen, Yunanistan´a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Edirne´de 2 eski üsteğmen, Yunanistan´a kaçarken ...
Bu başarının sırrı maddi imkansızlıklardan geliyor
YEREL HABERLER Bu başarının sırrı maddi imkansızlıklardan geliyor
'Yasaklı ırk´ dramı
YEREL HABERLER 'Yasaklı ırk´ dramı
Edirne'de korkutan görüntü: Binlerce kişi Kovid testi için hastaneye akın etti
YEREL HABERLER Edirne'de korkutan görüntü: Binlerce kişi Kovid testi ...
Edirne’de İHA’nın kuruluş yıldönümü için fidan dikildi Trakya Üniversitesi Basın Fidanlığına İHA'nın fidanı dikildi
YEREL HABERLER Edirne’de İHA’nın kuruluş yıldönümü için fidan ...
Samanlıkta çıkan yangında hayvanlarını kurtarmak için seferber oldular
YEREL HABERLER Samanlıkta çıkan yangında hayvanlarını kurtarmak için ...
Yangında ineklerini kurtarmak için zamanla yarıştılar
YEREL HABERLER Yangında ineklerini kurtarmak için zamanla yarıştılar
Yangında ineklerini kurtarmak için zamanla yarıştılar
YEREL HABERLER Yangında ineklerini kurtarmak için zamanla yarıştılar
Edirne'de "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi toplu açılış töreni
YEREL HABERLER Edirne'de "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi ...
Edirne'de sis etkili oldu; görüş mesafesi 30 metreye düştü
YEREL HABERLER Edirne'de sis etkili oldu; görüş mesafesi 30 metreye ...
Uzunköprü’ye KGYS kuruluyor
YEREL HABERLER Uzunköprü’ye KGYS kuruluyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.