Selimiye Camisi meydanında çıkan tarihi kalıntılar, arkeopark haline getirilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selimiye Camisi meydanında çıkan tarihi kalıntılar, arkeopark haline getirilecek

DHA

Selimiye Camisi meydanında çıkan tarihi kalıntılar, arkeopark haline getirilecek


Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi çevresinde devam eden rekreasyon projesi kazı çalışmalarında ortaya çıkan tarihi kalıntılar, bölgede oluşturulacak arkeopark ile sergilenecek. Yemiş Kapanı Hanı, Gazi İlkokulu temel kalıntıları, Roma dönemi mezarı ve su kuyularının bulunduğu kalıntıların ahşap ve cam konstrüksiyonlarla çevreleneceğini belirten Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Tarihi dokuyu mevcut haliyle koruyarak arkeopark haline getireceğiz" dedi.
Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki tarihi Selimiye Camisi'nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Selimiye Cami Çevresi ve Kentsel Tasarım Projesi' kapsamında kazı çalışmaları sürüyor. Kazılarda yıllardır toprak altında bulunan Yemiş Kapanı Hanı, Gazi İlkokulu temel kalıntıları, Roma dönemi mezarı ve su kuyuları ortaya çıkarıldı.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaklaşık 4 bin metrekarelik alanda temel kazılarında ortaya çıkan Yemiş Kapanı Hanı, Gazi İlkokulu temel kalıntıları, Roma dönemi mezarı ve su kuyularının ahşap ve cam konstrüksiyonlarla çevrelenerek arkeopark olarak sergileneceğini söyledi. Tarihi dokuyu mevcut haliyle korumaya özen gösterdiklerini belirten Gürkan, "Projenin biraz uzamasının nedenlerinden birisi de hanın nasıl kullanılacağı, fonksiyon verileceğiyle ilgiliydi. Bugün geldiğimiz noktada, Koruma Kurulu kararlarıyla bu tarihi han kalıntıları korunacak, şu anda projeleri bitti. Ondan sonra bu tarihi dokuyu mevcut haliyle koruyarak bir arkeopark haline getireceğiz. Hanın 4 tane deposu çıktı, onları da ahşap ve cam konstrüksiyonlarla kapatarak yürüyüş yolları ve belki galeriler yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.
'BAHARA BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'
Bölgede 4 aydır devam eden meydan projesinde çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Gürkan, Selimiye Camisi'nin kent için önemine vurgu yaparak, "Burası Türk İslam sanatının, Osmanlı cami mimarisinin zirvesi, bu bütün dünyanın kabul ettiği bir husus. O yüzden burada hemen 'yaptık oldu' anlayışından ziyade, hem Türk İslam sanatına, hem de Selimiye Camisi'ne yakışır bir proje yapmak istedik. Proje hazırlıkları ve çalışmaları çok uzun sürdü. Buranın mülkiyeti ve projesi Edirne Belediyesi'ne ait, finansmanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız tarafından yapılıyor. Bakanlığımızla ortak bir protokol imzaladık. Bahar aylarıyla beraber bitirmeyi hedefliyoruz, yeni bir kalıntı veya eser çıkmadığı takdirde" dedi.
'PROJENİN ODAK NOKTASI SELİMİYE'
Selimiye Camisi meydanının, kent tarihinde sürekli kullanıldığını söyleyen Gürkan, "Özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun Edirne'yi fethiyle beraber 1361'den itibaren bir merkez haline gelmiş burası. 1575 yılında Sultan 2'nci Selim'in Sinan'a Selimiye'yi yaptırmasıyla, burası kentin hem doğal, hem ekonomik, hem de sosyal yaşam merkezi haline gelmiş. Kadim bir kent ve burası da tarihi boyunca Edirnelilerin her anlamda kullandığı bir alan. Buradaki projenin en önemli odak noktası Selimiye Camisi. Yalın bir proje yapıyoruz, Selimiye'yi gölgelemeyecek bir proje yapıyoruz. Amaç, ülkemizin ve kentimizin tacı olan Selimiye Camisi'ni bütün muhteşemliğiyle, insanlığın izlemesine sunmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.
Başkan Gürkan, projenin bitiminde Selimiye çevresinin tamamen araç trafiğine kapatılacağını belirterek, "Burası bittiğinde yaya bölgesi haline gelecek, ancak zorunlu hallerde araç girişine müsaade edeceğiz. Böylece Selimiye Camisi'ni ve etrafındaki yapıları da hem egzoz kirliliğinden hem de araçların titreşiminden kaynaklı olan rezonanstan da korumuş olacağız. Geçmişten bugüne, gelen tüm turistlere hem kadim Edirne şehrini ve Selimiye Camisi'ni anlatan sunum odalarımız olacak. Dolayısıyla biz istiyoruz ki, Selimiye Cami ve etrafı bir sosyal yaşam merkezi olsun" ifadelerini kullandı.
'TURİZME YÜZDE 100 KATKI SAĞLAYACAK'
Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar da projenin kentin turizmine yüzde 100 katkı sunacağını söyleyerek, "Son 1 aydan beri yoğun tempo var burada. Esnaf olarak baktığımızda bahar ayına yetiştirilmeye çalışıldığını duyduk. İnşallah baharda çok güzel bir meydan göreceğiz. Daha önce çok kötü, atıl durumdaydı. Şimdi bakıyoruz ki bu çalışmalar ışığın ucunu gösteriyor. Çok muhteşem bir meydan çıkacak ortaya bence. Ben diyorum ki turizme yüzde 100 katkı sağlayacak" dedi.
Bölge esnafından Erdal Kılıç da meydanın yıllardır atıl durumda kalmasından üzüntü duyduklarını söyledi. Çalışmaların yeniden başlamasının sevindirici olduğunu kaydeden Kılıç, "Yıllardır gecikmiş bir çalışma bu. İçimiz kan ağlıyordu. Dışarıdan gelen insanlar, her gün buraya geliyordu. Ben gördükçe her gün inanın çok üzülüyordum. Sağ olsun devletimiz el attı, çok memnunum. Önceki halinden daha da güzel olacağını düşünüyorum. Her gün buradan geçiyorum ve inceliyorum, her gün daha iyiye gidiyor. Daha önce gelenlerin aklında hiç güzel intiba bırakmıyordu. Selimiye'nin çevresi içimizi parçalıyordu. İnşallah turizme çok güzel katkısı olacak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAYOlgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU
2022-01-06 11:13:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nehir taşkınlarını 'Kanal Edirne' önledi
YEREL HABERLER Nehir taşkınlarını 'Kanal Edirne' önledi
17 yaşındaki suç makinesi yine yakalandı
YEREL HABERLER 17 yaşındaki suç makinesi yine yakalandı
Ceza yememek için cam filmlerini elleriyle söktüler
YEREL HABERLER Ceza yememek için cam filmlerini elleriyle söktüler
Vaka sayısı Kırklareli ve Edirne'de arttı, Tekirdağ'da düştü
YEREL HABERLER Vaka sayısı Kırklareli ve Edirne'de arttı, ...
5 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER 5 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Trakya Birlik 2021 yılını karla kapattı
YEREL HABERLER Trakya Birlik 2021 yılını karla kapattı
PKK şüphelisi Yunanistan sınırında yakalandı
YEREL HABERLER PKK şüphelisi Yunanistan sınırında yakalandı
Nehirde misinaya takılan dalgıç kuşunu, balıkçılar kurtardı
YEREL HABERLER Nehirde misinaya takılan dalgıç kuşunu, balıkçılar ...
PKK şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı
YEREL HABERLER PKK şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı
Yunanistan´a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan´a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi ...
Edirne´de 2 eski üsteğmen, Yunanistan´a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Edirne´de 2 eski üsteğmen, Yunanistan´a kaçarken ...
Bu başarının sırrı maddi imkansızlıklardan geliyor
YEREL HABERLER Bu başarının sırrı maddi imkansızlıklardan geliyor
'Yasaklı ırk´ dramı
YEREL HABERLER 'Yasaklı ırk´ dramı
Edirne'de korkutan görüntü: Binlerce kişi Kovid testi için hastaneye akın etti
YEREL HABERLER Edirne'de korkutan görüntü: Binlerce kişi Kovid testi ...
Edirne’de İHA’nın kuruluş yıldönümü için fidan dikildi Trakya Üniversitesi Basın Fidanlığına İHA'nın fidanı dikildi
YEREL HABERLER Edirne’de İHA’nın kuruluş yıldönümü için fidan ...
Samanlıkta çıkan yangında hayvanlarını kurtarmak için seferber oldular
YEREL HABERLER Samanlıkta çıkan yangında hayvanlarını kurtarmak için ...
Yangında ineklerini kurtarmak için zamanla yarıştılar
YEREL HABERLER Yangında ineklerini kurtarmak için zamanla yarıştılar
Yangında ineklerini kurtarmak için zamanla yarıştılar
YEREL HABERLER Yangında ineklerini kurtarmak için zamanla yarıştılar
Edirne'de "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi toplu açılış töreni
YEREL HABERLER Edirne'de "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi ...
Edirne'de sis etkili oldu; görüş mesafesi 30 metreye düştü
YEREL HABERLER Edirne'de sis etkili oldu; görüş mesafesi 30 metreye ...
Uzunköprü’ye KGYS kuruluyor
YEREL HABERLER Uzunköprü’ye KGYS kuruluyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.