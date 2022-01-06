Edirne’ye “Makedon Kulesi” yeniden kazandırılacak “Makedon Kulesi” Edirne’nin gözdesi olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne’ye “Makedon Kulesi” yeniden kazandırılacak “Makedon Kulesi” Edirne’nin gözdesi olacak

İHA

Edirne’ye “Makedon Kulesi” yeniden kazandırılacak “Makedon Kulesi” Edirne’nin gözdesi olacak

– Edirne’de ortaçağ döneminde inşa edildiği tahmin edilen Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerinden bugüne kadar gelebilen "Edirne Eski Saat Kulesi Restorasyonu Projesi" Kültür ve Turizm Bakanlığı kapsamında restore edilecek.
Geçmişte birçok medeniyete şahitlik yapmış Makedon Kulesi'nin müze olarak kullanılması için çalışmalar başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca restore edilecek Kule çalışmalarının bitmesinin ardından birçok tarihçi tarafından Edirne turizminin hareketlendireceği belirtiliyor. Kule'nin müze olarak restore edileceği ve içerisinde geçmişi hakkında birçok tarihi bilgi, canlandırma ve medeniyetlerin izlerini barındıracağı öğrenildi.
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, Makedonya Kulesi’nin Edirne'de en önemli turistik yerlerden biri haline gelebileceğini ifade ederek, “Makedon Kulesi en büyük tarihi kültür miraslarımızın başında geliyor. Kulede sonradan yapılan tamiratlar nedeniyle bazı bozulmalar olmuştur. 20’inci yüzyıl başlarında çekilen fotoğraflarda bize kule üzerinde bir kitabe olduğunu gösteriyor. Bugün kitabe yerinde değil. Bu kitabe şu anda Edirne Müzesi'nde sergileniyor. Bizanslılar arasında genel olarak kabul edilen görüş kulenin 10’uncu yüzyılda içlerinde yapıldığına dair bir bilgimiz var” dedi.

“Makedonya Kulesi’ni görmek için gelen turistler var”
Burada ilginç olarak kulenin sadece askeri amaçla kullanımı dışında bir gözetleme kulesi olarak da yapılma ihtimali olduğunu belirten Begsaç, “Duvarlardaki kalıntılara baktığımız zaman da biz kulenin farklı amaçlarla yapıldığını görüyoruz. Kule roma devrinden değil. Kule ortaçağ sürecinde yapılmış. Yapım tekniğinden de bu çok net olarak görülebiliyor. Edirne'nin çok zengin bir Bizans mirası vardı. Bunların büyük bir kısmı yok olup gitti. Edirne merkez içinde Bizans döneminden kalan kalıntılar oldukça sınırlıdır. Bu nedenle Makedonya Kulesi çok önemli bir tarihi miras olarak karşımıza çıkıyor. Turizmin potansiyeli açısından da çok önemli bir yer. Edirne'ye gelen önemli turist kafilelerinin özellikle ziyaret ettiği yerlerden biri burasıdır. Buradaki kazı çalışmaları yapılmadan öncede Makedonya Kulesini görmek için özellikle gelen grupların olduğunu biliyoruz. Bu yapıtlar Edirne'nin gerçek turizmine hizmet edecektir. Bugün Edirne'de yabancı turizmin pek fazla olmadığını görüyoruz. Gelen turistlerin çoğunluğu ise yerli turistlerimizdir. Turizme açılmak isteniyorsa Edirne Makedonya Kulesi olsun, çevresindeki alan ve diğer roma duvarları olsun, bunların korunmasıyla birlikte kentte çok önemli bir turizm girdisi sağlanabilecektir. Kulenin gerçekten büyük bir önemi var. Esasında restorasyon çalışmalarına geç bile kalındı" ifadelerini kullandı.
Makedon kulesi etrafında yapılan kazılarda çeşitli seramik yapımında kullanılan milattan sonra 2’nci yüzyıla ait fırınlar ve bunun yanında tahıl ambarları olarak kullanıldığı sanılan kerpiç yapılar ve kemik parçaları bulunmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den Trakya için 'kuvvetli yağış' uyarısı
İşletmelere istihdam şartıyla kişi başı faizsiz destek sağlanacak
YEREL HABERLER İşletmelere istihdam şartıyla kişi başı faizsiz ...
Selimiye Camisi meydanında çıkan tarihi kalıntılar, arkeopark haline getirilecek
YEREL HABERLER Selimiye Camisi meydanında çıkan tarihi kalıntılar, ...
Nehir taşkınlarını 'Kanal Edirne' önledi
YEREL HABERLER Nehir taşkınlarını 'Kanal Edirne' önledi
17 yaşındaki suç makinesi yine yakalandı
YEREL HABERLER 17 yaşındaki suç makinesi yine yakalandı
Ceza yememek için cam filmlerini elleriyle söktüler
YEREL HABERLER Ceza yememek için cam filmlerini elleriyle söktüler
Vaka sayısı Kırklareli ve Edirne'de arttı, Tekirdağ'da düştü
YEREL HABERLER Vaka sayısı Kırklareli ve Edirne'de arttı, ...
5 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER 5 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Trakya Birlik 2021 yılını karla kapattı
YEREL HABERLER Trakya Birlik 2021 yılını karla kapattı
PKK şüphelisi Yunanistan sınırında yakalandı
YEREL HABERLER PKK şüphelisi Yunanistan sınırında yakalandı
Nehirde misinaya takılan dalgıç kuşunu, balıkçılar kurtardı
YEREL HABERLER Nehirde misinaya takılan dalgıç kuşunu, balıkçılar ...
PKK şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı
YEREL HABERLER PKK şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı
Yunanistan´a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan´a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi ...
Edirne´de 2 eski üsteğmen, Yunanistan´a kaçarken yakalandı
YEREL HABERLER Edirne´de 2 eski üsteğmen, Yunanistan´a kaçarken ...
Bu başarının sırrı maddi imkansızlıklardan geliyor
YEREL HABERLER Bu başarının sırrı maddi imkansızlıklardan geliyor
'Yasaklı ırk´ dramı
YEREL HABERLER 'Yasaklı ırk´ dramı
Edirne'de korkutan görüntü: Binlerce kişi Kovid testi için hastaneye akın etti
YEREL HABERLER Edirne'de korkutan görüntü: Binlerce kişi Kovid testi ...
Edirne’de İHA’nın kuruluş yıldönümü için fidan dikildi Trakya Üniversitesi Basın Fidanlığına İHA'nın fidanı dikildi
YEREL HABERLER Edirne’de İHA’nın kuruluş yıldönümü için fidan ...
Samanlıkta çıkan yangında hayvanlarını kurtarmak için seferber oldular
YEREL HABERLER Samanlıkta çıkan yangında hayvanlarını kurtarmak için ...
Yangında ineklerini kurtarmak için zamanla yarıştılar
YEREL HABERLER Yangında ineklerini kurtarmak için zamanla yarıştılar
Yangında ineklerini kurtarmak için zamanla yarıştılar
YEREL HABERLER Yangında ineklerini kurtarmak için zamanla yarıştılar
Edirne'de "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi toplu açılış töreni
YEREL HABERLER Edirne'de "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi ...
Edirne'de sis etkili oldu; görüş mesafesi 30 metreye düştü
YEREL HABERLER Edirne'de sis etkili oldu; görüş mesafesi 30 metreye ...
Uzunköprü’ye KGYS kuruluyor
YEREL HABERLER Uzunköprü’ye KGYS kuruluyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.