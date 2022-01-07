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4 asırlık Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'na 4 müze

DHA

4 asırlık Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'na 4 müze


Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)EDİRNE Valisi Ekrem Canalp, restorasyon bitiminde 4 farklı müze temasıyla ziyarete açılacak 4 asırlık Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'ndaki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Osmanlı Padişahları Müzesi, Tarihte Kurulmuş Türk Devletleri Müzesi, Padişah Çadırı ve Balkanlar'daki Osmanlı Eserleri Müzesi'nin yer alacağı yapının müzeler kompleksi olacağını belirten Canalp, "Müzelerimizin hepsini faaliyete geçirdiğimiz zaman Balkanlar'ın başkenti olan Edirne tam iddia ettiğimiz gibi kültürün de müzelerin de başkenti olma yolunda en önemli hamlelerden bir tanesini göstermiş olacaktır" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Edirne Valiliği iş birliğiyle 4 asırlık Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nda restorasyon çalışmaları sürüyor. Farklı temalarda 4 müzenin olacağı kervansarayın restorasyon çalışmaları bitiminde; 36 Osmanlı padişahının bire bir heykellerinin yer alacağı Osmanlı Padişahları Müzesi, Tarihte Kurulmuş Türk Devletleri Müzesi, Padişah Çadırı (Otağı Hümayun) ve minyatür boyutta kopyalarının olacağı Balkanlar'daki Osmanlı Eserleri Müzesi, ziyarete açılacak. 
'10 BİN YILLIK TARİHİ SERÜVENİ GÖRECEKLER'
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nın kentin tarihi açısından çok özel mekan olduğunu belirterek, "Edirne'de 12 zincirden oluşacak bir müzeler zincirinin 4 halkasını da bu tarihi mekanın içerisinde gerçekleştireceğiz. Bu 4 halkadan bir tanesi tarihte kurulmuş olan Türk devletlerini anlatan halka olacak. Dolayısıyla bu Türk Devletleri Müzesi'nde Edirne'ye ziyarete gelmiş olan herkes yeniden bilgilerini tazeleme imkanı bulacak. Özellikle de çocuklarımız, gençlerimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihsel köklerinin nereye kadar gittiğini ve milletimizin 10 bin yıllık tarihi serüven içerisinde bugünlere nasıl gelmiş olduğunu da çok canlı bir şekilde görme imkanına kavuşacaklar" dedi.
'36 PADİŞAHIN SİLİKON HEYKELİ BEĞENİYE SUNULACAK'
Tarihi yapıda en önemli noktalardan birinin de Osmanlı Padişahları Müzesi olacağını kaydeden Vali Canalp, "Elbette ki Türkiye Cumhuriyeti'nden önce kurulmuş olan en büyük Türk devleti olan Osmanlı İmparatorluğu'na da özel bir önem verdik. Bunun için de Osmanlı İmparatorluğu'nun padişahlarının tamamının silikon heykellerinden oluşan bir müzeyi de bu tarihi mekanın içerisinde herkesin beğenisine sunmuş olacağız. Osmanlı Padişahları Müzesi bittikten sonra bizi şu anda imalatı bitmiş olan ve sadece elektrik işlerinden dolayı yerine yerleştirilmeyen Otağı Hümayun var. Dolayısıyla ziyaretçiler Osmanlı padişahlarının hepsini gördükten sonra padişahların, seferlerdeki bir nevi sarayı olan Otağı Hümayun'u da görme imkanına kavuşmuş olacaklar" diye konuştu.
Balkanlar'daki Osmanlı eserlerinin anlatılacağı müzeye de değinen Canalp, "Müzelerden biri de Balkanlar'daki Osmanlı eserlerinin minyatürlerini sergileyeceğimiz Balkanlar'daki Osmanlı Müzesi olacak. Türkiye'de bulunan herkes Balkanlar dediğimiz zaman ecdat yadigarı o toprakları ziyaret etmek ister. Milletimizin her ferdi Balkanlar'ı gezmek, ecdat yadigarı bu toprakları görme imkanına kavuşamıyorlar. Yapmak istediğimiz tam olarak şuydu; Edirne'ye gelen misafirlerimiz, Balkanlar'a gidemeseler bile burada Balkanlar'daki o muhteşem Osmanlı eserlerinin minyatürlerini de görme imkanına kavuşmuş olsunlar. Bu muhteşem eserlerle ilgili her türlü bilgiyi de burada, Balkanlar'ın kalbi olan Edirne'de görme imkanına kavuşmuş olsunlar" dedi.
MÜZELER KOMPLEKSİ
Vali Canalp, yapımı tamamlanacak 4 müze ile Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nın müzeler kompleksi haline geleceğini belirterek, "Bu dört müze ile birlikte burası bir müzeler kompleksi haline gelecek ama aynı zamanda Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nın hemen karşısındaki tarihi okulu da yeniden restore ediyoruz. Bu tarihi okulun da restorasyon işlemleri şu anda son aşamaya geldi. Onun da belli rötuşları var. Onları da bitirdiğimiz zaman yine bu okulun içinde de geleneksel Türk el sanatları müzemizi de açmış olacağız. Bu alana gelmiş olan insanlar hemen bu alanın karşısındaki bu müzeyi de ziyaret etmek suretiyle geleneksel Türk el sanatlarımızın tamamını da görme imkanına kavuşmuş olacaklar" diye konuştu.
Restorasyonun tamamlanması ve müzelerin açılmasıyla Edirne turizmine çok büyük boyut ekleneceğini de dile getiren Vali Canalp, "Bütün bunlarla birlikte biz Edirne'nin turizmine çok harikulade bir boyut eklediğimizi düşünüyorum. Edirne'nin ekonomisine de mutlaka pozitif yansımaları olacaktır ama ekonomiden de turizmden de ticaretten de öte bu tarihe olan vefamızın bir gereğidir. Bu müzeleri yapmak suretiyle sadece ekonomiye, ticarete değil tarihe olan vefamızı da ödemenin derin kıvancını yaşıyoruz. İnşallah yakın zaman içerisinde buradaki müzelerimizin hepsini faaliyete geçirdiğimiz zaman Balkanlar'ın başkenti olan Edirne tam iddia ettiğimiz gibi kültürün de müzelerin de başkenti olma yolunda en önemli hamlelerden bir tanesini göstermiş olacaktır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2022-01-07 14:38:16

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