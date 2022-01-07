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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne müzelerin başkenti olacak

İHA

Edirne müzelerin başkenti olacak

Tarihte kurulmuş Türk Devletleri Müzesi, Osmanlı Padişahları Müzesi, Padişah Çadırı Müzesi ve Balkanlarda Osmanlı Eserleri Müzesi olarak restore edilen 200 Ocaklı Ekmekçizade Kervansarayı’nda düzenlenen tanıtım toplantısında kentte oluşacak 12 müzeler zincirinin 4 halkası tarihi kervansarayda kurulacak.
Edirne'deki tarihi kervansaraya Türk ve Osmanlı İmparatorluğu tarihinin ve Balkan Coğrafyasının anlatıldığı müze kurulması çalışmalarında sona yaklaşıldı. Restorasyon çalışmaları devam eden Ekmekçizade Kervansarayı’nda “Müzeler Lansmanı” Edirne Valisi Ekrem Canalp’in katılımıyla gerçekleştirildi.
Ekmekçizade Kervansarayı’nda kurulacak "Tarihte Kurulmuş Türk Devletleri Müzesi", "Osmanlı Padişahları Müzesi", "Padişah Çadırı Müzesi", "Balkanlar'da Osmanlı Eserleri Müzesi" ile Edirne bu yolda müzelerin başkenti olma hedefine ulaşmış olacak.
Ekmekçizade Kervansarayı’ndadüzenlenen müzeler tanıtımına katılan Edirne Valisi Ekrem Canalp, İl Kültür Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Çevre Vakfı Koruma Müdürü Ali Eraslan ve diğer yetkililerle birlikte restorasyon alanlarını dolaşarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Osmanlı İmparatorluğu padişahlarından olan Kanuni Sultan Süleyman ,IV. Mehmet (Avcı Mehmet), Sultan Orhan Gazi, Yavuz Sultan Selim Han ve Sultan 2. Murat Han olmak üzere 5 padişahın heykeli Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervansarayı’nın girişinde örnek olarak ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervansarayı’nın Edirne’nin tarihi anlamında çok güzel bir mekân ve aynı zamanda mimari anlamda da muhteşem bir eser olduğunu söyleyen Edirne Valisi Ekrem Canalp, bir bölümünü Devlet Tiyatrosu olarak hizmete açtıklarını, diğer kısmında da müzeler zincirinin 4 halkasını bu tarihi mekânın içinde yer alacağını aktardı.
Edirne’de daha önce sözü edilen 12 zincirden oluşacak bir müzeler zincirinin 4 halkasının Tarihi Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervansarayı’nın içinde yer alacağını söyleyen Edirne Valisi Ekrem Canalp, “Bu 4 halkadan birisi tarihte kurulmuş olan Türk devletlerini anlatan halka olacak. Dolayısıyla Edirne’ye ziyarete gelen herkes bu Türk devletlerini bu tarihi mekânın içerisinde görebilecek. Özellikle gençlerimiz ve çocuklarımız Türkiye Cumhuriyetinin tarihsel köklerinin nereye kadar gittiğini ve milletimizin 10 bin yıllık tarihi serüveni içinde bugünlere nasıl geldiğini de tekrar görme imkânına kavuşacaklar” dedi.
Türkiye Cumhuriyetinden önce kurulmuş en büyük devlet olan Osmanlı İmparatorluğuna özel bir önem verdiklerini belirten Vali Canalp, “Bunun için de Osmanlı imparatorluğunun padişahlarının tamamının silikon heykellerinden oluşan bir müzeyi de herkesin beğenisine sunmuş olacağız. Osmanlı padişahlar müzesi bittikten sonra bizi imalatını da bitirdiğimiz Otağı Hümayun bekliyor. Dolayısıyla ziyaretçilerimiz Osmanlı padişahlarının hepsini gördükten sonra padişahların seferlerdeki savaşlardaki bir nevi sarayı olan Otağı Hümayun’u da görme imkânını bulacaklar. Bu müzelerden bir diğeri de Osmanlı eserlerini sergileyeceğimiz Balkanlardaki Osmanlı müzesi olacak. Türkiye’de bununa herkes Osmanlı dediğimiz zaman ecdat yadigârı o toprakları ziyaret etme imkânı bulacak. Bunun fotoğraflarını gördüğümüz zaman çok farklı duygulara kapılıyoruz” ifadelerine yer verdi.
Edirne’ye gelen misafirlerin balkanlarda yer alan o muhteşem eserlerin minyatürlerini bu kervansarayda görme imkânına kavuşmuş olacağını vurgulayan Vali Canalp, “Bu muhteşem eserlerle ilgili her türlü bilgiyi de burada balkanların başkenti kalbi olan Edirne’de görme imkânına kavuşmuş olsunlar. Bu 4 müze ile birlikte burası müzeler kompleksi haline gelecek” şeklinde açıklamada bulundu.
Kervansarayın karşısındaki tarihi okulun restorasyon çalışmalarında da sona gelindiğini aktaran Vali Canalp, tamamlanmasının ardından Geleneksel Türk El Sanatları Müzesinin açılacağını müjdeledi.
Kurulacak müzeler ile birlikte Edirne turizmine güzel bir katkı sağlanacağını söyleyen Canalp, "Bu durum Edirne ekonomisine de pozitif yansıyacaktır. Ama ekonomiden, turizmden ve ticaretten öte bu yapılanlar bizim tarihe olan bir vefamızın gereğidir. İnşallah yakın bir zaman içerisinde buradaki müzelerin hepsini faaliyete geçirdiğimiz zaman Edirne tam iddia ettiğimiz gibi kültürün ve müzelerin başkenti olma yolunda en önemli hamlelerden birini gerçekleştirmiş olacaktır" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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