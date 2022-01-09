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Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı

DHA

Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı


Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE´nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan´a kaçmak isterken yakalanarak, gözaltına alınan 6 FETÖ şüphelinden 5´i tutuklandı.
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesinde 1´inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ şüphelileri R.K., İ.B., İ.A.K., B.Ö., B.K. ve L.N.´yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmaya teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ö. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.K., İ.B., İ.A.K., B.K. ve L.N. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Meriç Ünsal YÜCEL
2022-01-09 15:23:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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