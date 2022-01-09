Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 5 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE´nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan´a kaçmak isterken yakalanarak, gözaltına alınan 6 FETÖ şüphelinden 5´i tutuklandı.
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesinde 1´inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ şüphelileri R.K., İ.B., İ.A.K., B.Ö., B.K. ve L.N.´yi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmaya teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ö. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.K., İ.B., İ.A.K., B.K. ve L.N. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Meriç Ünsal YÜCEL
2022-01-09 15:23:57
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