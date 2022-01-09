Tren kazasında ölen 9 yaşındaki Arda doğum gününde mezarı başında anıldı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel, doğum gününde mezarı başında anıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden 25 kişiden 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel’in bugün doğum günü olması nedeniyle Edirne Uzunköprü Şehir Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi. Törene tren kazasında yakınlarını kaybeden vatandaşların yakınları ile birlikte Oğuz Arda Sel’in ailesi ve sevenleri katıldı. Törende anne Mısra Öz Sel, oğlunun mezarına sarılarak gözyaşı döktü.

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