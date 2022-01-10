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Edirne ve Kırklareli vaka yoğunluğu en çok artan iller arasında

DHA

Edirne ve Kırklareli vaka yoğunluğu en çok artan iller arasında


Olgay GÜLER / EDİRNE, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel koronavirüs tablosuna göre, Trakya'da Kırklareli ve Edirne vaka artışında Türkiye sıralamasında ilk 10 il arasına girerken, önceki hafta düşüş yaşanan Tekirdağ'da ise vaka sayısı bu hafta artış gösterdi.
Sağlık Bakanı Koca'nın 25-31 Aralık haftası için açıkladığı, illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka tablosunda ülke genelinde vaka yoğunluğu en çok artan iller arasında Trakya'dan Kırklareli ve Edirne de yer aldı. Bir önceki hafta vaka sayısında düşüş yaşanan Tekirdağ'da ise bu hafta artış gözlendi. Kırklareli'de önceki tabloda 468,85 olan vaka sayısı 590,21'e, Edirne'de 329,11 olan vaka sayısı 428,44'e yükseldi. Tekirdağ'da ise 333,00 olan vaka sayısı ise bu hafta 387,12'ye çıktı. Kırklareli vaka sayıları artan 7'nci, Edirne ise 9'uncu il oldu.
Tablonun ardından 3 kent, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında yer alan koronavirüs yoğunluk haritasında da kırmızıya döndü. Öte yandan en az 2 doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusta mavi iller arasındaki Kırklareli yüzde 85,9 ile 5'inci sırada yer aldı. Edirne'de aşılama oranı yüzde 83,9, Tekirdağ'da ise yüzde 83,8 oldu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER
2022-01-10 12:34:31

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