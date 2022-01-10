Yunanistan´a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/İPSALA(Edirne), (DHA)-EDİRNE´nin İpsala ilçesinde Yunanistan´a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi K.K. yakalanarak, gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri İpsala´da, 1´inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi K.K.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL

2022-01-10 14:26:34



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