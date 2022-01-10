Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 eski polis tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 eski polis tutuklandı.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ şüphelilerinin yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçip, Keşan-Enez kara yolunda S.K. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta sürücü S.K., E.D. ile FETÖ şüphelileri eski polis memurları M.D. ve T.Y.'yi yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K. ve E.D. çıkarıldıkları mahkemece 'göçmen kaçakçılığı yapmak' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, M.D. ve T.Y. de 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2022-01-10 16:02:51



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