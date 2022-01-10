Edirneliler bu kırmızıyı sevmedi Edirne’nin ilk 10’da yer alması vatandaşları korkutuyor

Edirne'de Covid19 vaka sayılarında geçen hafta 329,11 olan sayının bu hafta 428,44’e ulaşarak yükselişe geçmesi vatandaşları endişelendiriyor. Kırmızı rengini çok seven Edirneliler, risk haritasındaki kırmızıyı sevmedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. 2531 Aralık arasında illere göre Edirne'deki Covid19 vaka sayılarına bakıldığında geçen hafta 329,11 olan sayı bu hafta 428,44’e ulaşarak yükselişe geçti. Edirne'nin vaka yoğunluğu en fazla artan 10 il arasına girmesi ve risk haritasında kırmızı kategoride yer alması hem kent esnafını hem de vatandaşları korkutuyor.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nde hatırlatma dozu için uzun kuyruklar oluşurken, havaların soğumasıyla birlikte ise test yaptırmaya gelen vatandaşların sayısında da artış yaşanıyor.



“Herkes aşısını olsun”

Hatırlatma dozunu yaptıran Naide Karaoğlu, “Herkes aşı olsun. Aşı olmak iyi bir şey. Hastalanmayalım başkalarına bulaştırmayalım. Herkes kendisini kollasın. Maskesini taksın bugün sende yarın bende. Bu hastalığın kimde olduğu belli değil herkeste olabilir” dedi.

Ali Çalışkan, “Aşı meselesini mutlaka halletmemiz lazım. Benim başımdan bir şey geçti. Korona virüse yakalandım ama ayakta atlattım. Bu aşı olmasaydı belki de beni götürebilirdi. Bu yüzden herkes aşısını olsun. Maske konusuna da dikkat etmek lazım. Hem kendimiz hem de başkası için kurallara uymamız gerekiyor. Dışarıdan gelenler de var. Bu işi gevşettik kurallara uymayı aksattık. Aşıya güvenerek tedbiri bırakmayalım. Birbirimizi korumamız lazım. Yoksa bunu başka türlü atlatamayız” diye konuştu.

Edirne'nin risk haritasında kırmızı kategoride olması nedeniyle bazı vatandaşların sokağa çıkmaya korktuğu görülürken, bazılarının ise aşının verdiği rahatlıkla maske takmadığı ve kurallara uymadığı dikkat çekiyor.

Edirneliler olarak kırmızıyı sevdiklerini söyleyen vatandaşlar, haritadaki kırmızıyı hiç sevmediklerini belirtti.



Trakya genelindeki artış sürüyor

Geçtiğimiz hafta ile bu hafta açıklanan risk haritası arasında büyük artış ve farklar görüldü. Tekirdağ'da 1824 Aralık tarihleri arasında 333,00 olan sayının 2531 Aralık tarihleri arasındaki haritada 287,12’ye yükseldiği görülürken 468,85 olan Kırklareli'nin ise 590,21’e yükseldiği görüldü.



Edirne ilk 10 arasında

2531 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle sıralanıyor: "Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli.

Vatandaşlardan Gülşen Bayır, “Vaka sayıları Edirne’de çok arttı. Kimse maske takmıyor. Ben 70 yaşındayım maskesiz dışarıya çıkmıyorum. Biraz dikkat etseler bunlar olmayacak. Ne maske takıyorlar ne kurallara uyuyorlar. Edirne’mizde bu kadar yoktu şimdi çok arttı. Durumlar çok kötü. 5 tane aşı oldum. Aşı olmak istemeyenler aşı olsunlar hiç korkmasınlar” şeklinde uyarıda bulundu.



“Maskesiz dolaşan da çok var”

Vatandaşlardan Alican Demiray, “Vaka sayıları yeniden artışa geçti. Biz Edirneliler olarak kırmızı rengini seviyoruz. Ama haritada maalesef sevmiyoruz. Edirne’de yaşanan turist yoğunluğu ekonomik anlamda iyi olsa da kurallara uymayanlar yüzünden vakalar artıyor. Pazara gittiğimizde Edirneli bulmak mümkün değil. İnsanlar özellikle kalabalık ortamlarda kendisini kollamıyor kurallara da dikkat etmiyor. Maskesiz dolaşan da çok var. Daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Aşı olmayan ve duyarsız insanlar çok var. Devletimiz kurallara uyum konusunda uyarıyor aşılamanın önemini de anlatıyor. Ama insanlar maalesef kollamıyor. Duyarsız davrananlar yüzünden artışlar yaşanıyor” dedi.



“İnsanlar korktuğu kadar kurallara uymuyorlar”

Edirneli esnaf Ahmet Çakır, “Vaka artışlarının çarşıya da yansıdığını görüyoruz. Ama tabi insanlar korktuğu kadar kurallara uymuyorlar. Devletin aldığı tedbirler var bunlara uyulursa artışların da önüne geçilir. Maskemizi takmamız lazım, kapalı alanlarda dikkat etmemiz lazım. Rehavete kapılmamak lazım. Bu inişli çıkışlı durumlar bizleri korkutuyor. Ben esnafım ilk etkilenenlerden birisi biziz. Bir pandemiden çıktık daha hala kendimizi toparlayamadık. Kapanmaktan korkuyoruz. Tam toparlayacağız derken son 1 haftadır işlerimiz durgunlaştı. İnsanlar artışlardan kaynaklı dışarıya çıkmamaya başladı. Biraz daha dişimizi sıkmamız gerektiğine inanıyorum. Herkes ilk önce kendisini koruyacak başkası maske takmıyor diye biz de böyle yapmayalım” ifadelerine yer verdi.

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