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Üniversite öğrencisinin bestelediği Dr. Sadık Ahmet Marşı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yankılandı

İHA

Üniversite öğrencisinin bestelediği Dr. Sadık Ahmet Marşı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yankılandı

Trakya Üniversitesi Müzik Öğretmenliği öğrencisi Batı Trakyalı Batuhan Hasan, kendisinin bestelediği Dr. Sadık Ahmet Marşı’nı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde seslendirdi.
Batı Trakya Türk toplumunun unutulmaz lideri Dr. Sadık Ahmet’in doğumunun 75. yılı anısına Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu’nda “Doğumunun 75. Yılında Dr. Sadık Ahmet'i Anma Programı” düzenledi. Programa, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Yunanistan Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, YTB Başkanı Abdullah Eren, Sadık Ahmet'in oğlu Levent Sadık Ahmet ve birçok davetli katıldı.
Kur’anı Kerim tilaveti, Dr. Sadık Ahmet'in yaşamı ve mücadelesini anlatan videonun gösterimi ve protokol tarafından gerçekleştirilen konuşmalarla başlayan programda Türkiye’de en çok Batı Trakyalı öğrencinin okuduğu Trakya Üniversitesi de temsil edildi. Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği öğrencisi ve Güzel Sanatlar Topluluğu Başkanı Batuhan Hasan, topluluk üyesi arkadaşlarıyla birlikte kendisinin bestelediği Dr. Sadık Ahmet Marşı’nı seslendirdi. Duygusal anlara da sahne olan etkinlikte Batuhan Hasan ve Güzel Sanatlar Topluluğu üye öğrencilerinin seslendirdiği marş büyük bir beğeni ile dinlendi.
Program kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile YTB iş birliğinde hazırlanan "Doktor Sadık Ahmet" kitabının tanıtımı yapılırken Sadık Ahmet’e ait kişisel eşyalar, tören için hazırlanan yaka rozeti ve pullar da sergilendi.

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