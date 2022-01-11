Ünsal YÜCEL/ İPSALA (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken, askeri yasak bölgede yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçleri, İpsala´da 1´inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollarla Yunanistan´a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri M.A., M.S. ve A.A.´yı yakaladı. Şüpheliler, İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.A. ve M.S. de tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / İpsala Ünsal YÜCEL
2022-01-11 12:41:13
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