Edirne'de beklenen kar yağışı başladı



Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ'nin, Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı hava uyarısının ardından Edirne'de hafif kar yağışı başladı. Kar yağışının gece ve yarın etkili olması bekleniyor.

Edirne, Balkanlar üzerinden gelen kar yağışının etkisi altına girdi. Öğleden sonra yağmurla birlikte başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Zaman zaman yerini yağmura bırakan kar yağışının gece ve yarın da yer yer etkili olması bekleniyor. Karayolları ve belediye ekipleri kar yağışına karşı önlemlerini artırdı.

Vatandaşlar, yağışın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Kar yağışını beklediklerini belirten Ömer Tuzcu, "Beklediğimiz bir kar yağışı ve nihayet yağdı. Bu kar çiftçimiz için çok önemli. Bereketiyle gelir inşallah, yaşanan kuraklıkların ardından eksilen yer altı sularımızda yükselme olur" dedi.

Güliz Baltacı da, "Akşam yağmasını bekliyorduk ama gündüz yağdı. Özlediğimiz kar nihayet yağdı. Kışın geldiğini anladık" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

2022-01-11 16:15:22



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