Kar yağışı etkisini artırıyor

Edirne’de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.
Hava sıcaklığının 1 dereceye düştüğü Edirne’de, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürüyor. Balkan köylerinde tipi şeklinde görülen kar yağışı, kent genelinde de etkili oluyor. Kısa sürede beyaza bürünen Edirne’de, birçok noktada beyaz örtü oluştu. Trafikteki araçların kazaya sebep olmamak için dikkatli ve yavaş seyrettikleri görüldü. Kent merkezinde kar yağışı nedeniyle ana arterlerde herhangi bir aksaklık yaşanmıyor. Kar yağışının yarın sabaha kadar etkili olması tahmin ediliyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.