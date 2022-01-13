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Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)HAVA sıcaklığının geceleri eski 8 dereceye düştüğü Edirne'de, süs havuzları buz tuttu.

Edirne, son 2 gündür Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkisi altına girdi. Dünkü kar yağışının ardından kentte, dondurucu soğuklar etkisini iyice artırdı. Hava sıcaklığının geceleri eksi 8 dereceye düştüğü kentte, süs havuzları dondu. Soğuk hava nedeniyle kalabalık olan caddelerin de boş olduğu görüldü. Meteoroloji yetkilileri, kentte soğuk havanın etkisini sürdüreceğini belirtti. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY

2022-01-13 11:20:07



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