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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taksi şoförü kaza yapınca alkollü olduğu ortaya çıktı

İHA

Taksi şoförü kaza yapınca alkollü olduğu ortaya çıktı

Edirne'de ekmek teknesi taksisiyle kaza yapınca alkol kontrolünde 129 promil alkollü olduğu tespit edilen taksi şoförünün ehliyetine 6 ay el konuldu.
İddialara göre, Edirne'nin Talatpaşa Caddesinde seyir halinde olan 22 T 0247 plakalı otomobilin sürücüsü Gökhan Sofuoğlu, direksiyon hâkimiyetini kaybederek önünde seyreden Bahri Aldemir idaresindeki 22 BA 277 plaka otomobile çarptı. Kazadan her iki araç sürücüsü de yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri her iki sürücüye alkol kontrolü yaptı. Alkol kontrolünde ticari taksi sürücüsü Gökhan Sofuoğlu'nun 129 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay el konularak, 1823 lira para cezası kesildi. Daha sonra olay yerine çağrılan çekiciyle araçlar yoldan kaldırıldı.

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