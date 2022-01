Edirne'de yol ortasında kalan Osmanlı'dan 2 mezara, mahalleli sahip çıkıyor

Ali Can ZERAYOlgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)OSMANLI'ya 88 yıl başkentlik yapan Edirne'de, yol kenarında ve kavşaklarda bulunan mezarlar dikkat çekiyor. Mahalleli tarafından Osmanlı eseri gibi korunan bu kabristanların en dikkat çekeni ise yol ortasından kalan, Saçlı İbrahim Efendi ve Ethem Baba'nın mezarları oluyor. 4 asırdır korunan mezarların, semtin simgesi olduğunu söyleyen Meydan Mahallesi muhtarı Emin Özbostan, "Neden yol ortasında olduğunu merak eden oluyor ve şaşırıyorlar, ilgi de çekiyor. Edirne'de çok var böyle eski mezar. Böyle yerlerin korunması gerek çünkü bunlar, bize Osmanlı'dan kalma yadigar eserler" dedi.

Tarih ve kültür kenti Edirne'de, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi için topları döktürdüğü Tophane Bayırı'nda, Kıyık Caddesi üzerinde bulunan 2 mezarı görenler, şaşırıyor. Osmanlı dönemi alimlerinden, 1660 yılında Selimiye Camii müezziniyken hayatını kaybeden Saçlı İbrahim Efendi ve Edirne erenlerinden Ethem Baba'nın mezarları, bir süre önce yol genişletme çalışması yapıldığı için caddenin ortasında kaldı.

'MAHALLENİN SİMGESİ OLDU'

Meydan Mahallesi muhtarı Emin Özbostan, refüjle etrafı çevrilen mezarların, mahallenin simgesi olduğunu söyledi. İbrahim Efendi'nin mezarının, 4 asırdır mahallelerinde bulunduğunu belirten Özbostan, "Yol ortasında kalan mezarımızda Osmanlı döneminde yaşamış 4 asır önce vefat eden, önemli alimlerden Saçlı İbrahim Efendi burada yatıyor. 4 asırdır mahallede yatıyor. Burasının simgesi gibi oldu artık. Bakımını da belediye yapıyor. Bizler de kabrinin korunması için elimizden geleni yapıyoruz. Önemli bir zat Saçlı İbrahim Efendi. Osmanlı döneminde ülkenin çoğu yerini dolaşmış, görev yapmış ve Edirne'ye gelip burada yaşamış ve vefat etmiştir" dedi.

Edirne'de böyle çok sayıda eski mezar olduğunu söyleyen Özbostan, "O zamanlar Kıyık Caddesi ufak bir yoldu. Şimdi büyüyünce yol genişledi ve kabri yol ortasında kaldı. Neden yol ortasında olduğunu merak eden oluyor ve şaşırıyorlar, ilgi de çekiyor. Edirne'de çok var böyle eski mezar. Böyle yerlerin korunması gerek çünkü bunlar bize Osmanlı'dan kalma yadigar eserler" diye konuştu.

Mahalleliden Hüseyin Çokötmez de mezarın yanından her geçişlerinde dua okuduklarını söyleyerek, "Her geçişimizde vatandaş olarak duamı okuyorum, ruhlarını yad etmiş oluyoruz. Osmanlı'dan günümüze kaldığı söyleniyor. Edirne'de çok sayıda eski mezar var zaten. Mezarlar böyle yol ortasında kalmış ama sürekli de bakımları yapılıyor. Belediye de böyle uygun gördü sanırım" dedi.

'TURİSTLERE İLGİNÇ GELİYOR'

Şafak Öztürk ise ellerinden geldiğince mezarlara sahip çıkarak, bakımlarını yaptıklarını dile getirerek, "Bu mezarlar uzun yıllardır burada duruyor. Burada yol düzenlemesi yapılırken yeniden düzenleme denendi ama olmadı. O nedenle kaldırılmadı ve yol sağından ve solundan verildi. Gelip geçerken gören bir Fatiha okuyor, bakımlarını da belediye yapıyor. Biz de etrafında çer çöp oldu mu, kaldırıyoruz" diye konuştu.

Bölgede esnaflık yapan Güldane Çalışkan da gelen turistlerin mezarları görünce çok şaşırdığını belirterek, "Bunlar Osmanlı döneminden kalma mezarlar bildiğimiz kadarıyla. Bazen geçerken dua okuyoruz. Yanından geçen çoğu vatandaş da durup dua okuyor. Yolun ortası olması, bize de ilginç geliyor, turistlere de. Biz de elimizden geldiğince sahip çıkmaya çalışıyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER

2022-01-15



