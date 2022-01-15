Edirne'de yol ortasında kalan Osmanlı'dan 2 mezara, mahalleli sahip çıkıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de yol ortasında kalan Osmanlı'dan 2 mezara, mahalleli sahip çıkıyor

DHA

Edirne'de yol ortasında kalan Osmanlı'dan 2 mezara, mahalleli sahip çıkıyor


Ali Can ZERAYOlgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)OSMANLI'ya 88 yıl başkentlik yapan Edirne'de, yol kenarında ve kavşaklarda bulunan mezarlar dikkat çekiyor. Mahalleli tarafından Osmanlı eseri gibi korunan bu kabristanların en dikkat çekeni ise yol ortasından kalan, Saçlı İbrahim Efendi ve Ethem Baba'nın mezarları oluyor. 4 asırdır korunan mezarların, semtin simgesi olduğunu söyleyen Meydan Mahallesi muhtarı Emin Özbostan, "Neden yol ortasında olduğunu merak eden oluyor ve şaşırıyorlar, ilgi de çekiyor. Edirne'de çok var böyle eski mezar. Böyle yerlerin korunması gerek çünkü bunlar, bize Osmanlı'dan kalma yadigar eserler" dedi.
Tarih ve kültür kenti Edirne'de, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi için topları döktürdüğü Tophane Bayırı'nda, Kıyık Caddesi üzerinde bulunan 2 mezarı görenler, şaşırıyor. Osmanlı dönemi alimlerinden, 1660 yılında Selimiye Camii müezziniyken hayatını kaybeden Saçlı İbrahim Efendi ve Edirne erenlerinden Ethem Baba'nın mezarları, bir süre önce yol genişletme çalışması yapıldığı için caddenin ortasında kaldı.
'MAHALLENİN SİMGESİ OLDU'
Meydan Mahallesi muhtarı Emin Özbostan, refüjle etrafı çevrilen mezarların, mahallenin simgesi olduğunu söyledi. İbrahim Efendi'nin mezarının, 4 asırdır mahallelerinde bulunduğunu belirten Özbostan, "Yol ortasında kalan mezarımızda Osmanlı döneminde yaşamış 4 asır önce vefat eden, önemli alimlerden Saçlı İbrahim Efendi burada yatıyor. 4 asırdır mahallede yatıyor. Burasının simgesi gibi oldu artık. Bakımını da belediye yapıyor. Bizler de kabrinin korunması için elimizden geleni yapıyoruz. Önemli bir zat Saçlı İbrahim Efendi. Osmanlı döneminde ülkenin çoğu yerini dolaşmış, görev yapmış ve Edirne'ye gelip burada yaşamış ve vefat etmiştir" dedi.
Edirne'de böyle çok sayıda eski mezar olduğunu söyleyen Özbostan, "O zamanlar Kıyık Caddesi ufak bir yoldu. Şimdi büyüyünce yol genişledi ve kabri yol ortasında kaldı. Neden yol ortasında olduğunu merak eden oluyor ve şaşırıyorlar, ilgi de çekiyor. Edirne'de çok var böyle eski mezar. Böyle yerlerin korunması gerek çünkü bunlar bize Osmanlı'dan kalma yadigar eserler" diye konuştu.
Mahalleliden Hüseyin Çokötmez de mezarın yanından her geçişlerinde dua okuduklarını söyleyerek, "Her geçişimizde vatandaş olarak duamı okuyorum, ruhlarını yad etmiş oluyoruz. Osmanlı'dan günümüze kaldığı söyleniyor. Edirne'de çok sayıda eski mezar var zaten. Mezarlar böyle yol ortasında kalmış ama sürekli de bakımları yapılıyor. Belediye de böyle uygun gördü sanırım" dedi.
'TURİSTLERE İLGİNÇ GELİYOR'
Şafak Öztürk ise ellerinden geldiğince mezarlara sahip çıkarak, bakımlarını yaptıklarını dile getirerek, "Bu mezarlar uzun yıllardır burada duruyor. Burada yol düzenlemesi yapılırken yeniden düzenleme denendi ama olmadı. O nedenle kaldırılmadı ve yol sağından ve solundan verildi. Gelip geçerken gören bir Fatiha okuyor, bakımlarını da belediye yapıyor. Biz de etrafında çer çöp oldu mu, kaldırıyoruz" diye konuştu.
Bölgede esnaflık yapan Güldane Çalışkan da gelen turistlerin mezarları görünce çok şaşırdığını belirterek, "Bunlar Osmanlı döneminden kalma mezarlar bildiğimiz kadarıyla. Bazen geçerken dua okuyoruz. Yanından geçen çoğu vatandaş da durup dua okuyor. Yolun ortası olması, bize de ilginç geliyor, turistlere de. Biz de elimizden geldiğince sahip çıkmaya çalışıyoruz" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER
2022-01-15 12:08:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Depodan tekne motoru çalan 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Depodan tekne motoru çalan 5 kişi tutuklandı
Edirne'de yol ortasında kalan Osmanlı'dan 2 mezara, mahalleli sahip çıkıyor
YEREL HABERLER Edirne'de yol ortasında kalan Osmanlı'dan 2 mezara, ...
Edirne'de yol ortasında kalan Osmanlı'dan 2 mezara, mahalleli sahip çıkıyor
YEREL HABERLER Edirne'de yol ortasında kalan Osmanlı'dan 2 mezara, ...
Park halindeki araç yandı
YEREL HABERLER Park halindeki araç yandı
Taksi şoförü kaza yapınca alkollü olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Taksi şoförü kaza yapınca alkollü olduğu ortaya çıktı
Trafo patladı, mahalle karanlığa gömüldü Doğalgaz sistemi çalışmayınca mahalleli zor anlar yaşadı
YEREL HABERLER Trafo patladı, mahalle karanlığa gömüldü Doğalgaz ...
Edirne’de trafo patlaması sonrası yangında göz gözü görmedi
YEREL HABERLER Edirne’de trafo patlaması sonrası yangında göz gözü ...
Edirne pazarını soğuk vurdu
YEREL HABERLER Edirne pazarını soğuk vurdu
Cansız kadın mankeni bacaya asıp hedef tahtası yaptılar
YEREL HABERLER Cansız kadın mankeni bacaya asıp hedef tahtası ...
Yılbaşına silah gösterileriyle girip polise silah sıkmışlardı, evlerden cephanelik çıktı: 11 gözaltı
YEREL HABERLER Yılbaşına silah gösterileriyle girip polise silah ...
Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi eski öğretmen tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelisi ...
Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 PKK zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmak isteyen 3 PKK zanlısı yakalandı
Edirne’de “40. Yılda 40 Profesör Belge Takdim Töreni” düzenlendi
YEREL HABERLER Edirne’de “40. Yılda 40 Profesör Belge Takdim Töreni” ...
Edirneli çiftçilerin yüzü yağan karla güldü Üreticiler: "Kar antibiyotik gibidir, toprağın kılcal damarlarına işler"
YEREL HABERLER Edirneli çiftçilerin yüzü yağan karla ...
Devlet selden zarar gören vatandaşların yaralarını sardı
YEREL HABERLER Devlet selden zarar gören vatandaşların yaralarını ...
Edirne'de nehirler, yollar ve süs havuzları buz tuttu Kar yerini dondurucu soğuk ve buzlanmaya bıraktı
YEREL HABERLER Edirne'de nehirler, yollar ve süs havuzları buz ...
Emekli astsubaylar "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi
YEREL HABERLER Emekli astsubaylar "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" ...
Edirne'de süs havuzları buz tuttu
YEREL HABERLER Edirne'de süs havuzları buz tuttu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.