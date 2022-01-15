Edirne’de sahte parfüm operasyonu

Edirne’de bir depoda operasyon düzenleyen polis ekipleri, toplamda 5 bin adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Hacı İsa Mahallesi Mehmet Girgin Sokak’ta alınan ihbar üzerine Emniyet Müdürlüğü görevlileri, “Kaçak Parfüm” konusu ile ilgili yürüttüğü çalışmalar kapsamında bir depoda kaçak parfüm satıldığını belirledi. Operasyon kapsamında adreste yapılan aramalarda, 5 bin adet kaçak parfüm ele geçirildi. Konu ile ilgili şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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